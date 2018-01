Será Carl Pevenhouse entronizado

El difunto propietario y criador de caballos, Carl Pevehouse, será entronizado en la clase 2018 del Salón de la Fama de carreras de caballos de Ruidoso Downs.Junto a Pevehouse, serán inmortalizados el entrenador Jaime Gómez, el jinete Cody Jensen y el caballo One Famous Eagle. Lowell Neumayer recibirá un premio especial por sus logros.El Salón de la Fama de Caballos de Carreras agrega a un grupo selecto cada año. Sólo hay un propietario/criador, entrenador, jinete y caballo entronizado cada año.La fecha de la ceremonia de entronización será anunciada próximamente.Pevehouse, que murió en 2014, siempre será recordado como el criador de caballos con ‘Candy’ en sus nombres. Él forjó una reputación innegable para la cría de caballos de la más alta calidad con un número limitado de yeguas. Sus caballos fueron su pasión.El nativo de Oklahoma crió a Jess Good Candy, campeón dosañero del 2015 y ganador del All American Futurity, Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares. También ganó en el 2016 el Ruidoso Derby, Grado 1 con bolsa de 1 millón de dólares. El semental estuvo invicto en ocho aperturas y ganó más de 2 millones de dólares.Pevehouse crió a sus tres primeras yeguas, cada una ganadora de stakes o productora de ganadores de stakes.Otros caballos criados por Pevehouse incluyen a los ganadores de carreras de Grado 1, Send Me The Candy, Send Me A Candy Tree y This Candys Red Hot. Los caballos que Pevehouse crió suman 44 triunfos en stakes.Los caballos entrenados por Gómez suman 89 victorias en stakes, coronadas por 36 victorias en carreas de Grado 1. Él ha ganado prácticamente todas las carreras importantes en Los Alamitos. Ganó en el 2017 Los Alamitos Two Million, Grado 1 con bolsa de 1 millón 703 mil 450 dólares, con J Fire Up, en el mismo año Los Alamitos Super Derby, con bolsa de 956 mil 500 dólares, con Chazaq (Jensen estaba en la monta) y en el 2008 el Campeón de Campeones, Grado 1 con bolsa de 750 mil dólares, con el campeón Jess You And I.Gómez tiene varias victorias en el Ed Burke Million Futurity y el Golden State Millurity Futurity, Grado 1; en el Kindergarten Futurity, Grado 2; en el PCQHRA Breeders’ Futurity, Grado 1; y en el Go Man Go Handicap, Grado 1.Jensen es un jinete que garantiza triunfos económicos en la carreras de cuarto de milla, y las ganancias debidas a la monta se acercan a los 38 millones de dólares.En Ruidoso Downs, Jensen tiene dos victorias en el All American Futurity, cuatro victorias en el Rainbow Derby y dos victorias en el Ruidoso Futurity para ir con una victoria en All American Derby. También tiene victorias de Grado 1 en Los Alamitos, Remington Park, Sunland Park y Lone Star Park.One Famous Eagle fue tresañero campeón del 2008, ganó siete de 11 inicios y ganó 1.3 millones de dólares para los propietarios Burnett Ranches Ltd. y Johnny Trotter. Fue criado por Trotter.