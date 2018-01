Alistan piezas para torneo 'De Reyes'

La Escuela de Ajedrez Jaque Mate llevará a cabo este domingo siete de enero el torneo ‘De Reyes’, justa que se disputará a partir de las 10:00 horas, en las categorías Abierta, Reservas, Sub 14 y Sub 10, en el Centro Comercial Plaza de las Américas.Gustavo Maass, organizador del evento, informó que en el torneo se jugarán cuatro o cinco rondas, en aquellos casos en que el árbitro lo considere necesario.El ritmo de juego será de cuarenta y cinco minutos por ajedrecista para toda la partida.Los pareos serán de acuerdo a la última publicación de SER (Sistema Estatal de Rating) y aquellos jugadores no registrados en el mismo, deben pagar una cuota anual de cien pesos por adulto.A su vez, los adultos mayores, estudiantes y niños, cubrirán 50 pesos.Como premios, el triunfador en la categoría Abierta recibirá el 40 por ciento del dinero recaudado de la inscripción y una rosca de reyes.El segundo lugar y el tercero, se llevarán el 20 y 10 por ciento de los registros, cada uno.Para el ganador en Reservas, habrá 300 pesos en efectivo y una rosca; el segundo sitio ganará 200 pesos y el tercero, cien.En Menores de 10 y 14 años, los triunfadores del evento obtendrán una medalla y una Rosca de Reyes, mientras que los ocupantes del segundo al quinto puesto irán a casa con una medalla al cuello.Las preinscripciones ya están abiertas en el correo electrónico [email protected] El precio de las inscripciones es de 250, 150 y 100 pesos en forma sucesiva para las categorías Abierta, Reserva, Sub 14 y Sub 10.La inscripción de jugadores será el día del torneo, de 8:30 a 9:30 horas y el costo aumentará 50 pesos en cada categoría.Ángel Escareño será el árbitro del torneo.

