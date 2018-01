Deuda saldada

La defensa de Alabama no sólo hizo a Clemson pagar por las que debe, sino que también envió un enfático mensaje al calificar para el partido por el campeonato nacional.A pesar de todas las lesiones y estrellas que han abandonado al equipo, la defensa del Crimson Tide sigue siendo la mejor en el futbol colegial.La defensa definitivamente no decepcionó en la apaleada al Núm. 1 Clemson por 24-6 en el Sugar Bowl el lunes, partido que había sido la kriptonita de Alabama por los últimos dos años con el mariscal Deshaun Watson al mando.El entrenador de Alabama, Nick Saban, dijo que la única comparable muestra de ímpetu de la defensa que él puede recordar en sus 11 años como entrenador titular fue en el 2011 en el partido por el campeonato nacional contra LSU, una victoria de 21-0.“Creo que la defensa jugó con una feroz e implacable actitud que no me dejarán negar, con la manera en que compitieron en el partido”, dijo Saban ayer. “Yo diría que esos dos muy probablemente califican entre los mejores”.Este grupo diezmado por las lesiones empoderó al Tide para conseguir avanzar al partido por el campeonato nacional contra el también poderoso contendiente de la Conferencia del Sureste, el Núm. 3 Georgia, con la victoria del lunes por la noche de 24-6. El próximo gran reto será contender con el dúo dinámico de corredores de Georgia que han acumulado hasta mil yardas en el acarreo, Nick Chubb y Sony Michel, el próximo lunes en el Estadio Mercedes-Benz.Con esa actuación del Sugar Bowl Alabama no sólo se desquitó con Clemson, sino que también fue un enfático recordatorio de que esta defensa de Alabama sigue siendo formidable, aun cuando no ha podido hacer uso de toda su fuerza desde que una serie de lesiones comenzó a manifestarse en el partido de apertura contra Florida State.“Hemos querido demostrarle al mundo entero quiénes somos, debido a que yo creo que sentimos que nos han faltado un poco al respeto”, dijo el tacle defensivo Da’Ron Payne, uno de muchos que contribuyeron a la tan afamada actuación del lunes.El partido giró en torno a dos –tres en realidad– enormes jugadas por parte de los defensores Payne y Mack Wilson durante el tormentoso tercer cuarto. Payne consiguió una intercepción y luego capturó un pase de anotación justo en la línea de la zona de anotación. Mack Wilson, quien había estado ausente con una lesión en un pie a finales de la temporada regular, anotó al interceptar otro pase 13 segundos después.A parte, la defensa acumuló cinco derribos de Kelly Bryant. Saban dijo que la línea defensiva había jugado muy bien durante todo el año.

