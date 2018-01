Contendientes improbables

Los Bills de Buffalo están en los playoffs de la NFL.No, no estamos bromeando.Aunque necesitaron un poco de ayuda de último minuto de Cincinnati, que venció a Baltimore por marcador de 31-27 después que Buffalo ganó el domingo en Miami por marcador de 22-16.Esos resultados lograron llevar a los Bills a la final de los comodines de la Conferencia Americana y a hacerle una visita a Jacksonville.La última vez que llegaron a la postemporada, los Bills perdieron en el partido que se efectuó en el Music City Miracle, en Nashville en enero del año 2000.Su sequía de playoffs ha sido la más prolongada de los deportes profesionales de Estados Unidos.Sin embargo, la felicidad viene con una advertencia: el excelente corredor de poder LeSean McCoy se lesionó y fue sacado en una camilla en la segunda mitad.Después del partido, fue visto con una bota para caminar.Sin embargo, el equipo asegura que sigue teniendo la posibilidad de jugar en contra de los Jaguares.“El vestidor es eléctrico y nos puede cargar. Hemos trabajado muy duro para esto”, dijo Richie Incognito, el guardia de los Bills.“Se han dicho muchas cosas sobre esto. Ahora ya no llevamos ninguna carga sobre nuestras espaldas. Estamos en la postemporada y ya recibimos nueva vida”.Los Jaguares están siendo entrenados por Doug Marrone, quien renunció como entrenador de los Bills hace exactamente tres años. El desplome que tuvo Baltimore al final fue impactante.Los Cuervos necesitaron detener una cuarta oportunidad para anotar y 12 desde su yarda 49, Andy Dalton le hizo un lanzamiento a Tyler Boyd cuando restaban 44 segundos por jugar para lograr la victoria –enviando a casa a los Cuervos.Baltimore estuvo en desventaja durante la mayor parte del partido antes de conseguir una ventaja de 27-24 cuando restaban 8:48 minutos.“Creo que el partido representa un poco la manera en que pasó la temporada”, comentó John Harbaugh, entrenador de los Cuervos.“Tuvimos que luchar para poder recuperarnos de la manera como lo hicimos, y luego, el no poder terminar y ganar el partido ha sido muy difícil”.Tennessee tuvo una victoria y la posibilidad de llegar hasta aquí y aprovechó la ventaja al derrotar a los Jaguares, campeones del Sur de la Conferencia Americana, por marcador de 15-10.Eso les dio a los Titanes su primera oportunidad en el playoff desde el 2008.El sábado se enfrentarán a Kansas City, el ganador del Oeste de la Conferencia Americana, para abrir la ronda de los comodines.“Nos rehusamos a irnos a casa”, dijo Brian Orakpo.“Mañana no quiero ir en el vuelo de Southwest hacia Texas preguntándome qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes”.“Es una sensación increíble”.Los Halcones tendrán otra oportunidad de llegar al Super Bowl, en esta ocasión, a través de un comodín. El equipo que desaprovechó la ventaja por 28-3 que tenía en la segunda mitad del gran partido en el mes de febrero, derrotó a Carolina por marcador de 22-10 para ganarse el derecho de visitar a los Carneros, campeones del Oeste de la Conferencia Nacional.Los Angeles envió a la banca a la mayoría de sus jugadores habituales en la derrota que tuvo ante San Francisco por marcador de 34-13.El partido entre los Halcones y Carneros será el sábado por la noche.Seattle no pudo llegar a la post-emporada debido a la victoria de Atlanta, pero perdió de todas maneras ante Arizona por marcador de 26-24.“Todo lo que uno quiere es una oportunidad”, comentó Grady Jarrett, el tacle defensivo de los Halcones, quien logró una captura y tres tacleadas en las derrotas.

