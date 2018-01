Desmiente rumores

En tiempo de negociaciones entre jurisdiccionales y especulaciones en cuanto a movimientos en la pelota estatal, Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Zona Uno, desestimó las versiones que señalan a Marcelo Juárez como manager de Indios de Ciudad Juárez y ponen fuera de la tribu a Juan Manuel Madinabeitia, Álvaro Sandoval, José Torres y Servando López, para la próxima temporada de beisbol que tentativamente iniciará en mayo.“Eso es mentira, la verdad es que, ahorita, a la fecha no se ha concretado ningún movimiento oficialmente. No tengo ninguna intención de mover ahorita a mis pitchers abridores ni a José Torres”, expuso.Acerca del zurdo Sandoval, comentó que el tapatío es pretendido por varios equipos, pero a la fecha, es el pitcher abridor de los Indios para los juegos de los viernes.Comentó que habrá varios cambios en el equipo, pero no dio a conocer nombres y se los reservó.“No puedo dar un dato porque no existe un dato oficial”, expuso.Acerca de la designación del timonel del conjunto teporaca, señaló que el manager campeón del torneo regional, programado para iniciar el segundo fin de semana de febrero, será parte del cuerpo de coaches de la escuadra aborigen que competirá en el estatal.“En la convocatoria del regional vendrá especificado, quién gane o quede subcampeón, etcétera, como se ha manejado, va a formar parte del cuerpo técnico. Sin embargo, el manager se reserva a la directiva, el nombramiento del manager”, puntualizó.Plascencia aseguró que los Indios presentarán un buen equipo en la próxima justa y mantendrán la base del estatal del año anterior, en el que cayeron ante los Mineros de Parral, en la final por la corona en cinco juegos.“Nada más quiero que sepan que estamos trabajando fuerte para armar un buen equipo y vienen algunos cambios, importantes, buenos, para mejorar el equipo. La base de Indios es muy fuerte, es muy buena, va a haber algunos ajustes, sí”, declaró. El jurisdiccional afirmó que los Indios tienen propósitos importantes a cumplir este año.“Indios va por muchas cosas en este 2018, el equipo se está conformando fuerte, vienen cosas buenas. Va a haber mejoras en el estadio para los aficionados, para que vivan una mejor experiencia en el estadio y un gran equipo que esperemos haga un gran papel”, dijo.El próximo miércoles 17, en Chihuahua se llevará a cabo la primera reunión del año entre la Liga Estatal de Beisbol y los diez jurisdiccionales, donde se verá el tema de la convocatoria y las fechas de los regionales de cada una de las zonas, entre otros temas.Por otro lado, Plascencia Chávez indicó que antes de finalizar este mes, en las instalaciones del Colegio de Bachilleres 19, -antes Preparatoria de El Chamizal- empezará a funcionar la Academia de Talentos de Indios de Ciudad Juárez, a cargo del ex pelotero Víctor Triana, quien ya trabaja en el reclutamiento de los valores que aspiran a dar el salto de la categoría Juvenil a Primera Fuerza.“Es una academia exclusiva para los mejores jóvenes de Juárez. No es difícil localizar a los mejores talentos que hay en Juárez en esas categorías, ya que los muchachos tienen historiales y recorridos largos”, afirmó.Indicó que la Zona Uno también tiene un proyecto para realizar un registro de todos los beisbolistas que hay en la ciudad, a partir de los nueve años, por lo que sostuvo una reunión con distintas ligas.“Que haya una ficha técnica deportiva, las ligas estuvieron de acuerdo, muy contentas, y con ganas de trabajar, ya que ellos van a llevar a cabo el registro, nosotros los vamos a capacitar”, expuso.Mencionó que Triana y el manager Hugo Padilla, están muy involucrados en este proyecto.“Aquí la idea es buscar una ficha técnica, deportiva, de cada uno de los jugadores, con sus características físicas, atléticas, irla alimentando periódicamente y así ir viendo el crecimiento. Darle a los jóvenes también una medida de ver cómo van desarrollándose. Es más fácil hacer los selectivos de esa manera. Es más fácil tener el panorama completo de los jugadores. Eso es algo estilo americano. Es algo que se necesita hacer”, apuntó.Comentó que se arman las piezas para la creación de un consejo consultivo, pues la transparencia en el manejo de los recursos y de las acciones que se realizarán, es un punto de principal interés para la directiva a su cargo.Las ligas beisbol, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, serán parte de este consejo consultivo, señaló.

