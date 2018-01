Incursiona Mike Tyson en el negocio de la mariguana

California City, California.- Mike Tyson se ha metido de lleno a la industria de la mariguana en California.El 20 de diciembre, el excampeón de peso pesado y sus socios comenzaron los trabajos para construir un complejo turístico relacionado con el cannabis en California City, una localidad distante en el desierto de Mojave, 177 kilómetros (110 millas) al norte de Los Angeles, según el portal TheBlast.com.Su socio, Robert Hickman, dijo al portal que el terreno es preparado para el cultivo de mariguana y que la Finca Tyson será un oasis.En un video del acto, la alcaldesa de California City, Jennifer Wood, agradeció a Tyson su compromiso con la comunidad y dijo que el complejo proveerá mariguana con fines terapéuticos a personas necesitadas y generará ingresos fiscales, puestos de trabajo e ingresos para los habitantes.Las llamadas y mensajes enviados por The Associated Press a un representante de Tyson no han sido respondidos.Expúgil Vinny Paz, acusado de atacar a hombreProvidence, Rhode Island.- El campeón mundial retirado de boxeo Vinny Paz, la historia de cuyo regreso a los cuadriláteros tras un accidente automovilístico fue narrada en la película del 2016 “Bleed for This”, fue acusado de atacar a un hombre en Rhode Island y mandarlo al hospital.El excampeón de 55 años dijo que había sido víctima de un robo e hizo lo que tenía que hacer.La Policía de Providence informó que fue llamada a una casa en la madrugada de ayer. Cuando los agentes llegaron al lugar, testigos les dijeron que Paz había acusado a un amigo de robarle 16 mil dólares y seguidamente lo agredió.El hombre fue hospitalizado con varias lesiones, incluyendo dientes rotos, un ojo amoratado y mordidas. Los testigos dijeron que Paz dejó el sitio antes de que llegase la Policía.El expúgil escribió en Twitter para disputar la versión. Más tarde, en una breve entrevista con WPRI-TV, defendió sus acciones.“En resumidas cuentas, me robaron. Y cuando eso pasa, tienes que hacer lo que tienes que hacer”, dijo antes de subirse a un vehículo y alejarse.

