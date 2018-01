Mantiene 'Chicharito' rol de suplente

Londres, Inglaterra.- Javier Hernández inició el 2018 en la banca del West Ham United, equipo que sacó una vital victoria 2-1 sobre el West Bromwich Albion.Los Hammers vencieron a un rival directo en la lucha por la permanencia y con ello ya suman 21 puntos para ubicarse en el lugar 16, fuera de la zona roja.El marcador se abrió a la media hora de juego por conducto de un disparo lejano de James McClean que no pudo alcanzar el portero Adrián.El empate se dio para el 59’ y fue obra de un cabezazo de Andy Carroll, delantero que se estrenó como goleador de su equipo en la Liga Premier.El ingreso del “Chicharito” se dio para el 73’, en lugar de Arthur Masuaku, pero en su tiempo dentro del campo tuvo dificultades para tocar el balón.Ya en el tiempo agregado el West Ham consiguió los tres puntos gracias a una jugada colectiva que terminó con un pase por la banda izquierda de Marko Arnautovic que no alcanzó Hernández, pero a segundo poste lo hizo Carroll.El siguiente partido de los Hammers será este jueves cuando visiten al Tottenham.Reencuentra el City el triunfoManchester, Inglaterra.- Raheem Sterling anotó apenas a los 38 segundos, Sergio Agüero aportó otro tanto y el Manchester City doblegó 3-1 al Watford, para reencontrarse con la victoria y ampliar a 15 puntos su delantera en la cima de la Liga Premier.El gol de Sterling fue el más rápido que se ha registrado durante esta campaña en la Premier. Christian Kabasele anotó en su propio arco para el 2-0, y el argentino Agüero fue el autor de la tercera diana. Así, el City se mostró recuperado tras empatar sin goles el domingo en su visita a Crystal Palace.Ese cotejo marcó apenas la segunda vez en la temporada que los “Citizens” han dejado escapar puntos. Les cortó además una seguidilla de 18 triunfos en la liga.Andre Gay hizo el gol de la honra por el Watford a los 83, justo cuando el City estaba por completar seis horas sin recibir un tanto.El técnico español Josep Guardiola colocó a su mejor alineación posible en el Etihad Stadium. Decidió no correr riesgos después del resbalón dominical ante el Palace y de cara a una visita a Liverpool en la Liga.“Hemos jugado verdaderamente bien”, analizó Guardiola. “Luego de perder dos puntos, hemos hablado de que debíamos tener una reacción, porque también los grandes clubes pierden puntos, pero no muchos. Creo que el equipo ha mostrado hoy muchas cosas positivas. Jugar sólo dos días después y ganar significa mucho para nosotros”.El City trituró 6-0 y 5-0 a Watford en sus dos enfrentamientos previos. Pareció que este nuevo duelo sería otra paliza desde el momento en que Sterling remató un centro de Leroy Sane en el área chica y remató con la parte interna del botín izquierdo.

