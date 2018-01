No se 'guarda' nada

Ciudad de México.- Andrés Guardado, capitán de la Selección Mexicana, sabe que Rusia 2018 es su última oportunidad para cambiar la historia del Tricolor.Un Guardado maduro disputará su cuarto Mundial en tierras rusas, donde México está en el Grupo F junto a Alemania, Suecia y Corea del Sur.“Lo siento como si fuera el primero, y podría ser mi último. Pero lo más importante, es mi última oportunidad de ser parte de un equipo que cambie la historia para México. Eso es lo que más me motiva.“Ahora soy un jugador de medio campo, que controla más. Guardo más el equilibrio del equipo... sigo siendo el mismo en cuestión de hambre, de querer ganar, de querer triunfar en lo individual y en el equipo. Eso es lo que me ha mantenido en el máximo nivel”, dijo el volante del Betis al portal de la FIFA.Guardado recordó su debut en Mundiales en Alemania 2006 con sólo 19 años y en octavos de final ante Argentina.“El recuerdo más bonito es en el vestuario cuando nos dan el equipo titular y viene el entrenador Ricardo La Volpe y me dice ‘juega como si tuvieras la camiseta del Atlas por debajo –que entonces era mi club–, y hazte de cuenta que estás en el Atlas y juega igual’.“Justo lo escucha Jared Borgetti, que entonces era un referente, y dice ‘no Ricardo, déjalo que se de cuenta donde está. Pocos jugadores tan jóvenes han conseguido estar en un partido tan importante a su edad. Que se dé cuenta y que lo valore”, comentó Guardado.Guardado lamentó que en Sudáfrica 2010 no contará con la confianza de Javier Aguirre, quien lo sacó al medio tiempo del partido ante Uruguay pese a que él se sentía en plenitud.Andrés se volvió a emocionar cuando se le vino a la mente su gol contra Croacia en Brasil 2014.“Marcar en un Mundial es algo especial y lo voy a recordar toda mi vida”.

