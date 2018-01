Concluida la etapa de futbol en Michoacán y Jalisco, pasadas las fiestas de Fin de Año, los Bravos FC Juárez volvieron ayer por la tarde a los entrenamientos en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.En plena recta final de la pretemporada, los subcampeones del Apertura 2017 afinan detalles y en su mente sólo aparecen los Toros de Celaya, sus rivales para este sábado seis, en el inicio del Clausura 2018, en el Ascenso MX.“Vamos a una plaza complicada, con un equipo que seguramente va a estar peleando en los primeros lugares todo el torneo. Fue líder general el torneo pasado y, para nosotros, traer un triunfo de Celaya te dará la pauta para poder trabajar mejor en la semana, para ganar en confianza e ir avanzando y sumando puntos, que no hay que dejar pasar ningún punto”, manifestó Miguel de Jesús Fuentes, director técnico del FC Juárez.Fuentes, quien dijo ya tiene el 90 por ciento de su cuadro titular definido para enfrentar a los Toros, de quienes destacó las individualidades de Emanuel Villa y Alfredo Moreno, expuso que los Bravos no llegarán al cien por ciento en lo físico a este cotejo.“La realidad es que al cien por ciento no está el equipo. Tuvimos poco tiempo, el equipo desarrolló bien. Estábamos trabajando en algunas capacidades físicas que hay que ir tocando poco a poco, pero esperemos que el equipo supla ese porcentaje que nos hace falta en lo físico, con lo táctico, técnico”, declaró.Ante una sensación térmica de menos un grado centígrado, con los jugadores cubiertos con gorras y guantes, Aarón Gómez, delantero del conjunto local, declaró que el grupo está listo para medirse a los Toros, en el Estadio Miguel Alemán Valdez.“Gracias a Dios creo que se hizo una muy buena pretemporada y ahora nada más a esperar lo último que ya el sábado empezamos y creo que ya estamos listos. Creo que estamos para asumir la responsabilidad y salir a ganar el sábado”, externó.Gómez Gómez, mencionó que los Bravos se desenvolverán mejor conforme transcurran las jornadas y enfatizó que en la cada vez más cercana campaña, el día a día va a ser fundamental para los verdes.“Cada uno estamos conscientes que la competitividad va a ser aún más y entonces, todos tienen que estar listos para cuando los requiera el ‘profe’ –Fuentes Razo-”, señaló.Luego de tres victorias en la pretemporada sobre Dorados UACH (3-1), Real Zamora (5-1), Monarcas Morelia (1-0) y un revés ante Atlas (4-1), en partidos de preparación, comentó que estos resultados fueron muy buenos.“Ahora, hay que concretarlo en el partido a partido”, externó.Eder Borelli, quien vivirá su sexto torneo corto con el equipo, afirmó que las expectativas de los Bravos para el venidero Clausura 2018, son aún más altas que en el pasado reciente.“El haber llegado a dos finales el año pasado creo que nos compromete aún más para repetirlo y esta vez, con más trabajo, y si Dios quiere, ya, para quedarnos de una vez con ese campeonato”, apuntó.Borelli Cap comentó que los Bravos se han puesto la vara muy alta y tendrán que superar lo hecho en el Clausura y Apertura 2017, por lo que no tienen más opción que obtener el gallardete.“No, creo que no. Por rendimiento nuestro y porque las cosas se han hecho bien, creo que se ha puesto la vara muy alta y tenemos que tener la valentía de tratar de superarla”, expuso.Mencionó que los Bravos deberán tener un buen arranque de torneo para que no les cueste al final, llegar a la batalla por la corona, ver qué pasó en las dos anteriores para que no vuelva a ocurrir y quedarse ya con el cetro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.