Pasadena, California— Georgia avanzó al juego por el campeonato nacional.Un acarreo de 27 yardas de Sony Michel para touchdown en doble tiempo extra dio a Georgia una victoria ayer por 54-48 sobre Oklahoma en un emocionante choque en el Rose Bowl.Fue el primer encuentro que se extiende a tiempo extra en los 104 años de historia del Rose Bowl, se anotó la mayor cantidad de puntos y fue el primer partido de playoffs del futbol americano universitario en terminar empatado tras cuatro periodos. En el duelo por el título el 8 de enero, Georgia enfrentará a Alabama que se impuso a Clemson.Rodrigo Blankenship conectó un gol de campo de 38 yardas para dar a Georgia una ventaja de 48-45 en tiempo extra, pero un gol de campo de 33 yardas de Austin Seibert empató el marcador a 48 para obligar a un segundo tiempo extra. Lorenzo Carter bloqueó el segundo intento de gol de campo de Seibert antes de que Michel definiera con el touchdown del gane.Steven Parker, de Oklahoma, recuperó un balón suelto de Michel y recorrió 46 yardas antes de cruzar la zona anotación a 6:52 minutos del final del cuarto periodo, para dar a Oklahoma una ventaja de 45-38, pero un acarreo de dos yardas de Nick Chubb para touchdown con 55 segundos restantes en el último cuarto empató la pizarra para generar el tiempo extra.En el último partido de una de las mejores carreras a nivel universitario, Baker Mayfield lanzó para 287 yardas y dos touchdowns, y además atrapó un pase de touchdown que dio a los Sooners una ventaja de 17 tantos a seis segundos del final de la primera mitad.Pero el ganador del Trofeo Heisman no pudo guiar a los Sooners a la zona de anotación en el primer tiempo fuera cuando un touchdown habría terminado el encuentro.Georgia llegó al encuentro permitiendo sólo 13.2 puntos y 270.9 yardas por juego, las mejores cuartas cifras a nivel nacional en cada categoría.Alabama domina a placer y destrona al campeón Clemson;disputará supremacía a Bulldogs de GeorgiaNueva Orleans— El enfrentamiento por el desempate en la trilogía entre Alabama y Clemson fue un fiasco comparado con los dos partidos anteriores de estos equipos.Excepto para la defensa del Crimson Tide, la cual lo recordará como una bella hazaña.En un partido en el que cada yarda fue un arduo trabajo por conseguir, Alabama tomó el control en sus manos, anotando un par de touchdowns a sólo 13 segundos uno después del otro en el tercer cuarto para arrasar con Clemson, el defensor del campeonato nacional, 24-6 en el partido de semifinal del Sugar Bowl anoche.Fue realmente un gran contraste de los dos enfrentamientos anteriores, ambos clásicos partidos de alto puntaje con el título nacional en juego, sin mencionar el partido de semifinal del Rose Bowl que le presidió. Georgia desbancó a Oklahoma 54-48 en un emocionante juego que se fue a dos tiempos extra que no se decidió hasta que Alabama estaba en su segunda posesión en Nueva Orleans.En esta ocasión no habría drama alguno. Con Dashaun Watson en camino a la NFL, Clemson, el primer calificado, simplemente no tuvo respuesta para el grupo de Nick Saban de destacados jugadores defensivos. La victoria del Crimson Tide preparó el escenario para un encontronazo de la Conferencia del Sudeste por el título nacional –con Saban enfrentándose a su excoordinador defensivo, el entrenador de Georgia Kirby Smart.Clemson fue afortunado de estar abajo 10-3 en el medio tiempo contra el Tide y de hecho cerró la brecha con un gol de campo después de que Jalen Hurts perdiera un balón suelto en la primera jugada del segundo cuarto.Pero toda posibilidad de que los Tigers llegaran a recuperarse se desvaneció para cuando el tercer cuarto llegó a su fin.Comenzó con el tacle defensivo de 308 libras, Da’Ron Payne, interceptando un tambaleante pase, el balón se desplazó por el aire luego que el azuzado mariscal de Clemson, Kelly Bryant, fuera golpeado al momento que lanzaba el ovoide —algo que se repitió muchas veces en el partido.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.