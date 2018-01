Remonta Despain GI y gana por un cuello

Despain GI, bajo la monta del jockey Edwuin Lujan, remontó por la parte interior para derrotar a Believe Me Irene por un cuello en el Winter Juvenile Championship, con bolsa de 200 mil dólares, en el hipódromo de Sunland Park. Suenos Dineros terminó un cuerpo y un cuarto detrás de los líderes para quedarse con el tercer lugar.En lo que fue apenas el sexto inicio de su carrera, Despain GI completó la distancia de las 400 yardas en un tiempo de :19.676 segundos con viento en contra de 13 millas por hora.El entrenador R.L. ‘Rick’ Robinson ensilló al hijo del semental campeón Desirio en la tercera victoria de su carrera para los propietarios Garza Laurel Partnership LLC. Somos Diez crió al caballo alazán en Texas de la yegua Pain And Pleasure de Mighty Invictus.Despain Gl rompió en su debut cuando en su primera apertura se clasificó para el Oklahoma Juvenile Invitational en Remington Park, la primavera pasada. Luego de un cuarto lugar en la final, regresó para establecer el tiempo de calificación más rápido para el Heritage Place Futurity, Grado 1 con bolsa de 1.1 millones de dólares.Tras un decepcionante sexto lugar como favorito en el Heritage Place Futurity (G1), Despain Gl fue descansado durante el verano y regresó en octubre para terminar tercero en una de las pruebas para el Texas Classic Futurity.Despain GI ha sumado un récord de (6) 3-0-1 y los 80 mil dólares que se otorgan al ganador del Winter Juvenil incrementaron sus ganancias a 157 mil 875 dólares.Luego de un segundo lugar en el Campeonato Souhtwest Juvenil, Grado 1, en Zia Park en su anterior apertura, Believe Me Irene estaba buscando la primera victoria en su carrera bajo la monta del jinete José Enriquez. La hija del semental líder Valiant Hero se llevó 36 mil dólares por el esfuerzo. Ella corre para el propietario Diamond Racing Stables LLC y es entrenada por José Luis Muela.También, haciendo su sexto inicio de carrera, Believe Me Irene calificó para el All American Futurity, (G1) con bolsa de 3 millones en Ruidoso Downs el verano pasado. Criada en Arizona por H & E Racing, Inc., Believe Me Irene compiló un registro de (6) 0-4-1 y ganó 133 mil 800 dólares.