Metas altas

Revelación el torneo anterior, en el que Soles conquisto el título del entonces llamado grupo XIV de la Tercera División, Ángel Arath Balderas Michel espera dar un mayor rendimiento al equipo la próxima campaña, programada para dar inicio el último fin de semana de enero.Tras cumplir su segundo año con la escuadra fronteriza, el espigado jugador sabe que los objetivos del club son ambiciosos, con objetivos que puedan alcanzarse a corto, mediano y largo plazo.“No es malo soñar, pero por qué no ir por el ascenso, esa es una meta que se busca cada temporada, nosotros sabemos que en cada partido se busca el triunfo, y que los buenos resultados nos pondrá precisamente en ese camino”, comentó el futbolista de 16 años de edad.Arath señaló que parte importante para lograr los objetivos trazados es la unión de grupo que existe en Soles, ya que están conscientes de las carencias que tuvieron en la primera vuelta.“Creo que nos faltó un poco en esta primera vuelta, pudimos tener mejores resultados, a mí se me complicó en la recta final por la lesión que tuve, pero ya salí adelante en ese aspecto”, dijo.Soles de Juárez terminó la campaña 2017 en el quinto sitio con una productividad de 21 puntos, lo que lo tiene como el mejor equipo juarense con derecho a ascender a la Segunda División.“El grupo está muy pelado, sobre todo por los equipos filiales, que están bien trabajados, son fuertes, no dejan de correr los 90 minutos, pero nosotros también contamos con cualidades para darle pelea a cualquiera de ellos”, mencionó Balderas.La campaña anterior, Arath fue pieza importante para que el equipo juarense obtuviera el campeonato del todavía llamado Grupo XIV, al superar en penaltis a Constructores de Gómez Palacio.Soles llegó a disputar la fase intergrupos, instancia en la que cayó ante Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.“Podemos recuperar puntos que dejamos escapar en contra de algunos rivales, el plan es seguir trabajando, habrá que recordar que nosotros estamos con algunos nuevos jugadores, que poco a poco han ido adquiriendo confianza y esperamos que este próximo torneo demuestren sus capacidades”.Soles regresa a la actividad el 4 de enero a las 3:45 de la tarde, en el Estadio 20 de Noviembre.CONÓZCALO:Ángel ArathBalderas MichelEdad: 16 añosFecha de nacimiento: 30 de julio 2001Lugar de nacimiento: Ciudad JuárezEstatura: 1.80 metrosPeso: 65 kilogramosDisciplina: FutbolPosición: Medio

