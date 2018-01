Tf Im That Guy se escapa a la victoria

En lo que probablemente fue el último inicio de su carrera, Tf Im That Guy se aprovechó de una escapada rápida para obtener una gran victoria en la 17ma edición de la carrera de Campeonato de Sunland Park, G1, con bolsa de 350 mil dólares.Bajo una monta candente del jockey Manuel Gutiérrez, Tf Im That Guy tuvo un gran salto sobre Jessies First Down, Campeón del Mundo 2016, en el inicio de la carrera y esa fue la clave de la victoria para el cuatrañero del semental First Down Dash. Tf Im That Guy tomó el control luego de la ventaja tempranera y se mantuvo así hasta el final.El tiro favorito 7-1 contuvo una reacción tardía de Once Over para ganar por un cuello. Tf Im That Guy corrió una carrera impecable y obtuvo una victoria muy merecida para el entrenador Lorenzo Vega y el propietario Victor Díaz. Cronometró en la distancia de 440 yardas un timepo de :21.493 segundos, con viento en contra de 13 mph.Criado por Vessels Stallion Farm and Tate Fams, el impresionante prospecto de semental ganó 162 mil 330 dólares, con lo que incrementó sus ganancias totales a cerca de 700 mil dólares. Su récord es de 6 victorias, 5 segundos lugares y 5 terceros en 24 aperturas.El ganador pagó $17.40 dólares por cada boleto ganador de $2 dólares. Tf Im That Guy obtuvo algo de venganza ante sus rivales Jessies First Down y Once Over, que lo habían dejado atrás este año.Producto de la yegua Tf Miss Perry, Tf Im That Guy está programado para comenzar su carrera de sementales en febrero en Tate Fams cerca de Ville Platte, Louisiana.Con una racha de tres victorias consecutivas, el ganador del West Texas Maturity 2016, Once Over, acechó en el tramo final, pero se quedó corto. Se llevó 64 mil 330 dólares por su esfuerzo de segundo lugar. Carlos Alvídrez ensilló al hijo de Walk Thru Fire para el propietario Bujanda Racing Stable.Criado por Edward C. Allred, Once Over ganó tanto el Lovington Stakes (G2) como el James Issac Hobbs Stakes (G2), en el recién termiando encuentro de Zia Park antes del inicio de este domingo. Raúl Herrera estuvo en la monta del ganador de más de 355 mil dólares.Jessies First Down, favorita 1-5, rompió lentamente y fue golpeada duramente al inicio. El hijo de FDD Dynasty quedó atrapado en lo profundo, pero luchó valientemente para compensar parte del déficit. El gran caballo castrado cerró de manera interesante bajo la monta del jockey Rodrigo Vallejo y logró un tercer puesto, golpeado un hombro.El ganador del Refrigerator Handicap (G1), Colbalt Creek, finalizó en cuarto lugar seguido de Marseille, De la Eagle, Jm Mister Destiny y Don Quixote.