Leones y Osos mostraron la puerta de salida a sus entrenadores en jefe. Bruce Arians de los Cardenales la buscó por decisión propia. Y Vance Joseph de los Broncos mantuvo su puesto a pesar de registrar un tipo de temporada que no fue bien recibida del todo en Denver.El día en que tradicionalmente ocurren la mayor cantidad de despidos en la NFL, el llamado “Lunes Negro”, inició con una ráfaga cuando Detroit cesó a Jim Caldwell y Chicago hizo lo propio con John Fox, ambos antes del mediodía.“Hoy es la parte más dura de nuestro negocio orientado en resultados”, señaló Fox, que terminó con récord de 14-34 y en el último lugar en sus tres temporadas en Chicago.Él y Caldwell, que registró marca de 36-28 en cuatro campañas pero sin un solo triunfo en playoffs, se sumaron a Jack Del Rio de los Raiders y a Chuck Pagano de los Potros, cuyos propietarios ni siquiera se esperaron al fin de año al decidir despedirlos justo al final de los partidos del domingo.Pero eso fue todo.Arians, que ha estado lidiando con problemas de salud, entre ellos una lucha contra cáncer de riñón, anunció su salida de Arizona, si bien era algo ya muy esperado.En una triste conferencia de prensa, el entrenador de 65 años dijo que su periodo en Arizona, que incluyó 49 victorias a lo largo de cinco temporadas, “una grandiosa travesía”. Portando su característica gorra y jugando con su barba gris, Arians dijo que un momento de revelación sucedió en verano, cuando su esposa le dijo que su hijo Jake pronto cumpliría 40 años.“Eso me cayó como una tonelada de ladrillos, que yo me haya perdido todo ese tiempo”, indicó Arians. “Esa es la cultura. Yo probablemente no cambiaría nada”.Joseph, un entrenador en jefe novato que dirigió una temporada de 5-11 que incluyó una racha de ocho derrotas en fila, se hallaba en la mira. Pero su jefe John Elway analizó la situación y decidió mantenerlo y no empezar la búsqueda del que sería el cuarto entrenador del equipo en cinco años.“Creemos en Vance como nuestro entrenador en jefe”, tuiteó Elway. “Juntos, trabajaremos por mejorar en todas las áreas y ganar en 2018”.La situación de Marvin Lewis en Cincinnati es complicada, por decirlo de alguna forma. Lewis terminó su 15ta temporada con los Bengalíes, y la creencia popular señalaba que no volvería con el equipo. Ayer se reunió con el dueño de los Bengalíes, Mike Brown, pero no se llegó a ninguna conclusión. Lewis dijo que la decisión era más complicada que el equipo simplemente le pidiera volver, y que el propietario y la gerencia necesitaban llegar a un punto en común.Las cinco vacantes (seis si se cuenta la de los Gigantes, que despidieron a Bob McAdoo a inicios de diciembre) naturalmente desataron una serie de especulaciones sobre cuáles asistentes de entrenador podrían dejar sus actuales cargos para dirigir equipos.El coordinador defensivo de las Panteras, Steve Wilks, confirmó que los Potros, Leones y Gigantes le han solicitado una entrevista. Los coordinadores de los Patriotas Josh McDaniels y Matt Patricia fueron incluidos, como suele pasar, en varias listas, y el coordinador defensivo de las Águilas, Jim Schwartz, fue considerado uno de los principales candidatos para Nueva York.Quizá más intrigante resulta la posibilidad de que Jon Gruden deje su trabajo como conductor y regrese a los Raiders. ESPN reportó que el dueño de los Raiders, Mark Davis, trata de que Gruden vuelva a dirigir al equipo con una oferta que podría incluir una incorporación al grupo de propietarios.En Houston, el gerente general de los Texanos, Rick Smith, anunció que dejaría al equipo al menos un año mientras su esposa, Tiffany, lucha contra cáncer de seno.

