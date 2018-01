Quiere Barcelona todo en 2018

Barcelona, España.- En una entrevista para los medios oficiales del Barcelona, el entrenador Ernesto Valverde comentó que en 2018 tienen como objetivo ganar todo, pero que entiende que deben seguir trabajando.“Nos gustaría ganar todo, pero todavía no hemos ganado nada. Quiero que el equipo siga con esta fe y con esta idea. Intentamos redondear nuestro juego para ser mejores”, declaró.Sobre la La Liga Española, donde son líderes con 45 puntos, 9 de ventaja sobre el segundo lugar Atlético de Madrid, indicó que sólo deben preocuparse por lo que ellos mismos hacen.“No podemos pensar en esa distancia ni especular con los puntos. Tenemos que ir hacia delante. Los partidos, a partir de la segunda vuelta, es ir descontando jornadas. Sólo debemos preocuparnos de nosotros, de nuestros partidos y que los rivales vean que nosotros no fallamos, que es lo que realmente desgasta a los contrarios”, indicó.Valverde también comentó que está contento con sus jugadores, pero no descarta algún fichaje.“Estamos abiertos a mejorar el equipo, como todos. En la medida de lo posible, lo haremos”, dijo.Sobre Lionel Messi, quien ha comenzado varios partidos en la banca, comentó que el descanso que le da es porque los resultados se lo han permitido.“Es el mejor jugador con el que te puedes encontrar en el mundo. Hace extraordinario cualquier balón que reciba. Es imposible mejorar sus balones. Veo cómo afronta la competición, el nivel de compromiso y competitividad que tiene y es un impulso para nosotros.“No nos engañemos, depende de los resultados. Como los cambios se analizan después de los partidos... si un día descansa uno y pierdes, lo hiciste mal. Y si descansa y ganas, eres el más listo del mundo. El propio Leo lo sabe. Después de tantos años, sabe que esto es una carrera permanente y no es fácil mantener el nivel. Él sabe que esto le viene bien”.El técnico también aceptó que la marcha de Neymar al París Saint Germain fue un momento difícil para el equipo y tampoco no olvida cómo el equipo tuvo que sobreponerse a un inicio de temporada complicado, la lesión de Dembélé y la mala imagen que sus hombres dieron en la Supercopa de España ante el Real Madrid.“Se generó una sensación pesimista alrededor del equipo, pero hemos sabido resolver las adversidades y estamos contentos de cómo está yendo todo hasta ahora”, ha indicado.En este sentido, Valverde se muestra satisfecho de cómo su Barsa entiende el juego.“Cuando no tenemos el balón nos organizamos de una manera, y cuando lo tenemos de otra. Lo más importante es que cuando atacamos somos todos atacantes y cuando no, somos todos defensores. Esto genera espíritu de equipo, estamos juntos para todo y esto es fundamental”, manifestó.Demandará Liverpool a NikeLiverpool, Inglaterra.- Según un reporte del diario inglés Telegraph, en el Liverpool están furiosos con la marca deportiva Nike por su descuido de poner a Philippe Coutinho en el Barcelona que incluso piensan demandar por una suma “astronómica”.Desde el verano los culés buscan el fichaje del brasileño sin conseguirlo, aunque recientes rumores establecen que esta vez la operación es factible.Mientras esto ocurre, hace unos días apareció en el portal de Nike la venta de la playera con el nombre del jugador.“Philippe Coutinho está listo para iluminar el Camp Nou. Obtén tu kit del Barcelona 2017-18 con el nombre del mago”, decía, aunque una hora después fue borrado.

