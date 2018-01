Princess Jesse defiende con éxito su título

En apenas su quinto inicio este año, Princess Jesse regresó al hipódromo de Sunland Park el sábado para defender su título en el Lou Wooten and Sydney Valentini Handicap (RG2), con bolsa de 85 mil dólares.Hija del líder semental de Nuevo México, Jesse James Jr., Princess Jesse derrotó a Straw Fly Flower por tres cuartos de cuerpo para obtener la novena victoria en su carrera. El favorito Running Dragon (7/5) y Carson City Girl terminaron un cuello detrás en un empate por el tercer lugar.En un fuerte esfuerzo bajo la monta del jockey Alfredo Sigala, Princess Jesse completó las 400 yardas en :19.403 segundos. El entrenador Vance Mikkelson condiciona a la potra alazana para el propietario Mikkelson Racing LLC.Hace un año en Sunland Park, Princess Jesse derrotó a Astica, campeón de AQHA Racing, por una nariz en el Lou Wooten and Sydney Valentini Handicap (RG2). También ganó el Zia Handicap (RG2), el Sunburst Stakes (RG3) y el New Mexico State Fair Breeders’ Derby.Criada por Vance Mikkelson de Total Miracle, la yegua de Dean Miracle, la potra criada en Nuevo México suma un récord de (18) 9-4-3, y con los 52 mil dólares que ganó el fin de semana dejó sus ganancias en 391 mil 415 dólares.Straw Fly Flower, bajo la monta de Santiago Martínez, recompensó a sus partidarios con un enorme reembolso de $27.40 dólares con un boleto de $2. René Saucedo ensilló a la hija de Dashair para la propietaria Bertha Irigoyen. Dos carreras atrás, la yegua de 4 años ganó por una etiqueta de 10 md en Zia Park. Criada por Brad Williams, Straw Fly Flower ganó 17 md para elevar sus ganancias a 67 mil 798 dólares.Los múltiples ganadores de carreras de grado, Running Dragon y Carson City Girl, dividieron 12 mil 750 dólares por su empate para el tercer lugar.Completando el orden de llegada estuvieron Princess Jessie Jane, First Vegas Moon, Lady Version, First Moon Fire y Sixie Won.

