Orgulloso Johnson del trabajo de los novatos

Phil Johnson entrenador interino del equipo de basquetbol de UTEP se dijo orgulloso del trabajo que hicieron jugadores de primer año en la victoria del sábado por la noche sobre los Búhos de Rice, en especial porque algunos de los veteranos no salieron en su mejor momento.‘La pelota se movió esta noche, probablemente mejor que en toda la temporada’, dijo Johnson. ‘Estoy muy orgulloso de nuestros chicos nuevos, nuestros estudiantes de primer año por realmente anotar así y tener 14 asistencias porque la pelota se movió.’Johnson comentó que se ha hablado mucho con los jugadores sobre la importancia de darle movimiento al balón sobre la duela, pues los Mineros ocupan los últimos lugares en el renglón de las asistencias.‘¿Entonces que significa eso?, que es demasiado juego uno a uno, que la pelota no se mueve y no estamos metiendo la pelota en el carril y en el aro. Eso cambió un poco esta noche. Lo hicimos sin que Matt tuviera una gran noche, ni Omega Harris tuvo una gran noche y ni Paul Thomas, nuestros veteranos. Lo hicimos con muchos chicos nuevos. Y estoy muy contento de ver a Trey Wade y Isiah Osborne jugando muy bien.’Los Mineros acertaron el 39.3 por ciento de sus tiros en la primera mitad del juego, pero el entrenador interino no realizó mayores ajustes, al esperar que la escuadra paseña comenzara a hacerlos.‘Al medio tiempo estábamos tirando bien’, dijo Johnson. ‘No necesitamos cambiar y hacer algo loco a la ofensiva. Sentí que los tiros caerían. Simplemente Omega no estaba funcionano bien, así es que hicimos un movimiento con Isiah y eso ayudó. Se sintió bien. El mayor mensaje al medio tiempo fue rebotar las tablas.’UTEP anotó el 55.4 por ciento de sus tiros al aro, la mejor cifra desde el juego de apertura de temporada ante Louisiana College (57.8 por ciento). Los Mineros consiguieron 12 de 19 tiros de tres (63.2) para mejorar a cinco ganados y un perdido cuando anotan 70 puntos o más.‘Creo que hay una razón por la que anotamos más puntos, porque se movió la bola’, dijo Johnson. ‘Cuando disparas con los pies apoyados y esperas que la pelota se mueva hacia ti, haces más tiros en vez de ir cara a cara e intentar forzar el tiro.’Esta semana los Mineros tendrán sus primeros dos partidos de la conferencia como visitantes. El jueves a las 6:00 pm enfrentarán a Southern Miss y el sábado a las 5:00 pm a LA Tech.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.