City se queda sin Jesus, De Bruyne y sin foja perfecta

Londres.- Tras 18 partidos y más de cuatro meses, la racha de victorias del Manchester City en la Liga Premier inglesa ha concluido. Y esa no fue la única mala noticia que el día final del año le deparó al técnico Pep Guardiola.Durante el empate 0-0 que el City rescató apenas ayer en su visita al Crystal Palace, se lesionaron el brasileño Gabriel Jesus y Kevin De Bruyne.Los “Citizens” estuvieron incluso cerca de perder el encuentro, pero el arquero brasileño Ederson Moraes atajó un penal ejecutado por Luka Milivojevic en los descuentos. Con ello, la racha invicta del City llegó a 21 encuentros.El conjunto dirigido por el español Guardiola mantuvo también su ventaja de 14 puntos en la cima de la tabla, de cara al comienzo del nuevo año. Acumula 59 unidades, por 45 del Chelsea.Arsenal es quinto con 38, tras empatar en la jornada 1-1 frente al West Bromwich Albion, con un tanto del chileno Alexis Sánchez, quien ahora sería pretendido por el propio City.Pese a esa cómoda delantera a 17 fechas de que concluya la campaña, habrá preocupación en el Man City por la lesión de Jesus, quien abandonó la cancha renqueando y entre lágrimas en los descuentos de la primera mitad, luego de una aparatosa caída. Sánchez podría ser el destinado a cubrir esa baja durante el período de fichajes que se abre en enero.De Bruyne fue retirado en camilla en el tiempo de compensación del encuentro, tras la atajada de Ederson. Dos miembros del cuerpo médico lo ayudaron a desplazarse tras el silbatazo final.Guardiola dijo que el volante tuvo “suerte” de no sufrir una lesión más seria, sin dar más detalles.El City se fue sin anotar en el partido, algo que no le había ocurrido en toda la campaña, ante un Palace que jugó sin complejos pese a enfrentar a uno de los equipos más poderosos que hayan militado jamás en la Premier.“Pienso que nuestra disciplina defensiva a lo largo del partido fue muy buena”, dijo el técnico del Palace, Roy Hodgson. “Si hubiéramos conocido antes este resultado, estaríamos saltando de alegría por conseguir un punto. Pero cuando fallas un penal siempre te quedas con un sentimiento de tristeza”.El City no dejaba escapar puntos desde el 21 de agosto, cuando igualó 1-1 como local ante el Everton. La racha victoriosa de cuatro meses comenzó cinco días después, con un triunfo agónico sobre el Bournemouth.Una 19na victoria en fila habría igualado el récord de las cinco principales ligas de Europa, impuesto por el Bayern Munich de Guardiola en 2013-14. Habría establecido también una marca en la Premier, de 12 triunfos seguidos en cancha ajena.Lo más cerca que estuvo el City de anotar fue en un tiro del argentino Sergi Agüero, quien ingresó como sustituto de Jesus. El balón remeció un poste en la primera mitad.

