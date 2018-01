Sin respuestas

Pittsburgh.- Los Cafés de Cleveland igualaron a los Leones de Detroit de 2008, como los únicos equipos en la historia de la NFL que han terminado una campaña con una foja de 0-16, tras caer ayer 28-24 ante los suplentes de los Acereros de Pittsburgh.Cleveland tuvo una oportunidad en las postrimerías del cuarto período, pero Corey Coleman dejó escapar de manera inexplicable un pase perfecto que le envió el mariscal DeShone Kizer en cuarto down.Y por 16ta ocasión en 2017, los Cafés abandonaron el terreno buscando respuestas que lucen hoy tan complicadas como en cualquier momento desde hace casi dos décadas, cuando la franquicia regresó a la NFL sólo para ser el hazmerreír de todos.Se espera que el entrenador Hue Jackson regrese pese a una foja desastrosa de 1-31 en dos campañas. Los Cafés contarán con dos de las primeras cuatro selecciones en el Draft de 2018.Kizer finalizó con 314 yardas por aire y dos envíos de anotación a Rashard Higgins. Sin embargo, vio interceptado un envío en el cuarto período. Fue su 22da intercepción en la temporada, la peor cifra de la NFL.Los Acereros (13-3), monarcas vigentes de la División Norte de la Conferencia Americana, dieron descanso a Ben Roethlisberger y a Le’Veon Bell entre otros titulares. Eso no importó ante un equipo incapaz de ganar.Aseguran Patriotas ventaja de localesFoxborough, Massachusetts.- Dion Lewis logró un touchdown mediante un acarreo y otro gracias a una recepción, en el duelo en que los Patriotas de Nueva Inglaterra arrollaron 26-6 a los Jets de Nueva York para asegurarse de ser locales en toda la postemporada como los mejores de la Conferencia Americana.El triunfo garantizó la séptima campaña con al menos 13 victorias para los Patriotas (13-3). Sólo los superan en este rubro los 49ers de San Francisco, que alguna vez hilaron nueve temporadas con esa cifra.Asimismo, fue la victoria número 250 del entrenador Bill Belichick en la temporada regular. Alcanzó así a Tom Landry, como el tercero mejor de la historia.Nueva Inglaterra ha derrotado a los Jets en cuatro compromisos consecutivos. Los Patriotas (13-3) no caen ante Nueva York (5-11) en Foxborough durante la temporada regular y con Tom Brady como titular desde 2006.El 13er triunfo de Brady como titular en la campaña le permitió alcanzar a Brett Favre, con la mayor cifra para un mariscal de 40 años o más.Texanos 13, Potros 22Indianapolis.- Chuck Pagano quería un triunfo más como entrenador de los Potros de Indianapolis. Lo consiguió ayer, por 22-13 sobre los Texanos de Houston, pero fue su última victoria con el equipo.Jacoby Brissett lanzó un pase de anotación y Marlon Mack logró otro touchdown mediante un acarreo por los Potros, que pusieron fin a la peor temporada en las seis al mando de Pagano.Pero ello no salvó al entrenador, cuya continuidad había sido el tema principal en los medios deportivos de Indianapolis.Empacadores 11, Leones 35Detroit.- Matthew Stafford lanzó tres pases de anotación y los Leones de Detroit vencieron 35-11 a los diezmados y erráticos Empacadores de Green Bay en un duelo entre equipos que no tenían aspiración alguna de avanzar a la postemporada.Los Leones (9-7) finalizaron con foja ganadora por segunda temporada consecutiva, algo que no conseguían desde que hilaron tres campañas positivas de 1993 al 95. Ese relativo logro, junto con un récord de 36-28 y dos apariciones en playoffs durante cuatro años no bastarían para que el entrenador Jim Caldwell conserve su empleo.Pieles Rojas 10, Gigantes 18East Rutherford, Nueva Jersey.- Eli Manning lanzó un pase de anotación en lo que probablemente fue su último encuentro con los Gigantes de Nueva York, quienes cerraron una campaña para el olvido superando 18-10 a los Pieles Rojas de Washington.Manning, dos veces el Jugador Más Valioso del Super Bowl, completó un envío de 16 yardas para que Hunter Sharp anotara. Orleans Darkwa estableció la mejor marca de su vida, con 154 yardas, incluidas 75 en la segunda jugada del duelo.Osos 10, Vikingos 23Minneapolis.- La defensiva de los Vikingos brindó otra gran actuación, Latavius Murray corrió para 111 yardas y dos anotaciones, y Minnesota se cercioró de descansar en la primera ronda de la postemporada, al derrotar 23-10 a los Osos de Chicago.Stefon Diggs atrapó seis pases para 65 yardas y un touchdown por los Vikingos (13-3), que llegaron a 13 victorias apenas por segunda vez en la historia de 57 años de esta franquicia. Por segunda ocasión consecutiva, Minnesota no permitió un solo touchdown de la ofensiva rival.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.