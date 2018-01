¿Consolación?

Atlanta.- El Núm. 10 Central Florida jugará por una temporada perfecta –y por respeto al equipo y su conferencia– cuando se enfrente al Núm. 7 Auburn en el Peach Bowl hoy.Si no fuera por una derrota en su última visita al Estadio Mercedes-Benz hace un mes, Auburn podría estar jugando por algo aún mayor.Una derrota ante Georgia en el partido por el campeonato de la SEC dejó a Auburn fuera de los playoffs del futbol colegial.“Sabíamos que era una oportunidad para jugar por los playoffs y potencialmente en un campeonato nacional”, dijo el apoyador de Auburn Deshaun Davis. “Definitivamente fue un tropiezo que tuvimos que superar.”Davis dijo que él y otros líderes “dejaron que nuestro equipo perdiera los ánimos por un minuto, dejaron que probaran ese sabor en su boca para que los jugadores que vinieran el año entrante supieran lo que se siente”.Davis dijo que los Tigers estaban preparados para virar su enfoque hacia Central Florida.El entrenador Gus Malzahn dice que sus jugadores regresaron a la práctica con una actitud mucho más seria que la que mostraron en los otros partidos de tazón.“Nuestra mentalidad es probablemente más la de un viaje de negocios que en el pasado al participar en un bowl”, dijo Malzahn, agregando que tal actitud fue el “diseño” de los jugadores de último año del equipo.“Eso era lo que ellos querían, y eso es lo que esperan”, dijo.Una victoria sobre Auburn le daría a Central Florida su temporada invicta y le daría el respeto de la universidad y la Conferencia Athletic. Los Knights se sienten insultados debido a que no se les consideró con seriedad para formar parte de los playoffs.“Nuestros jugadores quieren enviar un mensaje, diciendo que pueden enfrentarse a quien sea”, dijo el mariscal de Central Florida McKinzie Milton.“Creo que todos tenemos una idea de lo que está en juego. Sabemos que hemos tenido un año muy especial, y sabemos que tenemos un importante reto frente a nosotros. Pero creo que definitivamente estamos a la altura de ello”.Los Knights encabezan a la nación en puntaje, promediando con 49.4 puntos por partido. Han anotado 30 o más puntos en cada partido esta temporada.El entrenador de Central Florida, Scott Frost, optó por quedarse con el equipo durante el partido de bowl tras aceptar un empleo y tener que mudarse a Nebraska, su alma mater. Frost se llevará a la mayoría de sus asistentes a Nebraska. El ex coordinador ofensivo, Josh Heupel, será el nuevo entrenador de Central Florida, y se espera que vea el partido desde un palco privado.“Mañana se espera un ambiente un tanto agridulce”, dijo Frost, el entrenador del año de la AP, el domingo. “Esto ciertamente no es una situación ideal para los jugadores, ni lo es para mí ni para el personal, pero todos vemos los unos por los otros, y no sé cuál podría ser la alternativa”.

