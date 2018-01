Saca boleto

Cumplida una concentración de tres semanas en la Ciudad de México con el Tri Femenil Sub-20, Emily Alvarado fue elegida por el entrenador Christopher Cuéllar, en el listado final de 20 futbolistas que participarán en el Premundial de la categoría, a celebrarse del 18 al 28 de enero próximo, en Couva, Trinidad y Tobago.“Gracias a Dios que me dieron otra oportunidad con la Sub-20, que me han dado esta oportunidad de representar a México otra vez. Voy a ir y a trabajar duro y a tratar de ayudar a mi equipo”, apuntó la portera mexicoamericana.Alvarado Natividad, de 19 años y 1.78 metros,quien juega con las Ranas Cornudas de la Universidad Cristiana de Texas (TCU, por sus siglas en inglés), en Fort Worth, Texas, y Miriam Aguirre, de las Tuzas del Pachuca, son las dos cancerberas elegidas por Cuéllar Sipe para afrontar la justa.Alvarado, tiene en su palmarés cuatro Copas del Mundo y busca una quinta.Fue la guardameta titular de la Selección Nacional Mexicana Sub-17 en el Campeonato Mundial Femenil ‘Costa Rica 2014’, en el que el equipo verde avanzó por primera vez en la historia a cuartos de final.Como suplente, integró el conjunto tricolor que participó en el Campeonato Mundial Femenil Sub-20, en Canadá, en agosto de ese mismo año -2014-.Al año siguiente, en junio fue parte de la Selección Mayor que participó en la Copa del Mundo en Canadá.En noviembre del 2016, vio acción en elCampeonato Mundial Sub 20 en Papúa, Nueva Guinea.Junto a Emily y Miriam, las futbolistas seleccionadas son las defensas Samara Alcalá, Miriam García, Jimena López, Kimberly Rodríguez, Ashley Soto y Mía Villegas.Como mediocampistas, aparecen Dayana Cázares, Belén Cruz, Alexia Delgado, Andrea Hernández, Monserrat Hernández, Lizbeth Ovalle, Maricarmen Reyes y Natalia Villarreal.En el eje del ataque están Daniela Espinosa, Gabriela Juárez, Katty Martínez y Berenice Muñoz.De ellas, 13 jugadoras militan en la Liga MX Femenil y las siete restantes lo hacen en equipos de la liga universitaria de los Estados Unidos.En Trinidad y Tobago, México buscará su calificación al mundial de la categoría a celebrarse del cinco al 24 de agosto en Francia.Durante su preparación en el Centro de Alto Rendimiento, en la capital del país, la escuadra azteca sostuvo cuatro juegos contra equipos de la Liga MX Femenil, el 14, 16, 18 y 20 del mes en curso.De ellos, ganó tres: 4-0 a Veracruz, 3-0 al América y 4-2 a Pachuca y perdió ante las Águilas que dirige Leonardo Cuéllar, 1-3.FICHATéCNICANombre:Emily Sofía Natividad AlvaradoFecha y lugar nac: 9 junio 1998. El Paso, TexasEdad: 19 añosEstatura: 1.78 metrosPeso: 63 kilogramosPosición: PorteraEquipo actual: Ranas Cornudas de la Universidad Cristiana de Texas en Fort Worth, TexasLOGROS:Representará a México en el Premundial Sub-20 a realizarse del 18 al 28 de enero, en Couva, Trinidady TobagoFue llamada al Tri Sub-20 para una concentración rumbo al Premundial Sub-20 de enero próximoParticipó en el Campeonato Mundial Sub-20 en Papúa, Nueva Guinea, en noviembre del año anterior (2016)Medalla de bronce en el Campeonato de Concacaf Sub-20, en San Pedro Sula, Honduras, donde México logró su boleto al Mundial Sub-20 ‘Nueva Guinea 2016’Portera titular de la Selección Nacional Mexicana Sub-17 que, por vez primera avanzó a cuartos de final, en el Campeonato Mundial Femenil ‘Costa Rica 2014’Como suplente integró la Selección Nacional Mexicana en el Campeonato Mundial Femenil Sub-20, en Canadá, en agosto del 2014.Conformó la Selección Mayor que participó en la Copa del Mundo en Canadá, en junio del 2015Campeonaen el Premundial Sub-17 con la Selección Nacional Mexicana, en Montego Bay, Jamaica, en noviembredel 2013

