Tampa, Florida.- Ni Jim Harbaugh, ni Will Muschamp aceptan la noción de que los partidos del Día de Año Nuevo, los cuales no forman parte de los playoffs del futbol colegial, son irrelevantes.Los entrenadores de Michigan y South Carolina esperan contender por el campeonato nacional, pero también sienten que es importante terminar esta temporada con ímpetu en el Outback Bowl.“Yo estoy a favor de los bowls. Le apuesto todo a la postemporada”, dijo Harbaugh. “No creo que los partidos de tazón sean insignificantes, y me gustaría que los playoffs se extendieran a 16 equipos”.Michigan calificó en el Núm. 7 tras haber tenido un arranque de 4-0, pero terminó 5-4 con derrotas ante Michigan State, Penn State, Wisconsin y Ohio en la Big Ten.Los Wolverines perdieron dos partidos seguidos al final de la temporada regular y se dirigen al enfrentamiento de hoy contra South Carolina para intentar evitar perder un tercer partido bajo el mando de Harbaugh.Muschamp concuerda con Harbaugh de que los partidos de bowl sin importantes, sin importar dónde le toque jugar al equipo.“Primero que nada, cada vez que uno entra al campo de juego es un momento importante”, dijo Muschamp, quien está por terminar su segunda temporada en South Carolina.“Este es un gran partido para nuestro programa, una oportunidad de ganar nueve partidos, una oportunidad de jugar contra Michigan, un equipo al que le guardamos un gran respeto”, según Muschamp agregó. “Pero creo que los bowls son muy importantes para el futbol colegial”.Esta es apenas la cuarta ocasión en que los Wolverines se enfrentan a los Gamecocks, y la primera desde el Outback Bowl del 2013.South Carolina ganó dicho partido 33-28, y encabeza la serie 2-1. La única victoria de Michigan fue en 1985.Muschamp asevera que una victoria hoy sería favorable para las intenciones que tiene de reconstruir a los Gamecocks, debido al tipo de equipo con el que cuenta Michigan.“Absolutamente”, dijo el entrenador. “Creo que ustedes pueden ver el progreso que hemos logrado en el segundo año, y continuamos avanzando hacia adelante con nuestro programa”.El mariscal de Michigan, Brandon Peters, tendrá la oportunidad de hacer las cosas aún más difíciles para que Harbaugh sea reemplazado la temporada entrante –incluso si Shea Patterson es también una de sus opciones. Se espera que Peters se enfrente a South Carolina tras haberse ausentado del partido anterior, una derrota ante Ohio State, debido a que sufrió una conmoción. Cuando los Wolverines abran la temporada del 2018 en Notre Dame, quizás Harbaugh tenga que retener a Patterson para poder conservar su empleo. Patterson planea transferirse a Michigan desde Mississippi, un programa plagado de sanciones, y de pedirle a la NCAA que le permita ser elegible de inmediato.

