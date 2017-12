Logra meta

Hace algunos años, Sergio Armando León se propuso, en su andar en el basquetbol, llegar a los Indios de la UACJ y orgulloso por haberlo conseguido, el jugador novato de 1.91 metros y 18 años, está dispuesto a ayudar, especialmente a la defensiva del conjunto teporaca.“Es un orgullo. Es un objetivo que me he puesto desde hace mucho tiempo y estoy muy contento de haber quedado en este equipo”, expuso.Sergio, quien estudió en la Secundaria Técnica 44, comentó que al tiempo que se tomó en serio el ‘deporte ráfaga’, nació en él su deseo de vestir la playera de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en una cancha de basquetbol.“Muy contento, es un objetivo que me puse hace tiempo, llegar a jugar con la universidad, representar a la ciudad y muy feliz”, expuso. León resaltó que se siente cómodo en la tribu universitaria.“Me siento cómodo ya con el equipo, tenemos no mucho tiempo entrenando juntos, pero sí he sentido un poco de química y creo que puedo aportar defendiendo y esforzándome en la cancha, tratar de ganar los juegos”, apuntó.Probado el basquetbol universitario con los Indios, afirmó que en este plano, el juego es más físico, por lo que se requiere de mayor fortaleza para pelear los tableros en la disputa cuerpo a cuerpo contra los rivales de otras escuadras.“Es un nivel más físico, demanda necesidades más atléticas, más fuerza y también un poco de más inteligencia en el sentido de las estrategias, jugadas que se utilizan en el deporte”, manifestó.Resaltó que la fuerza es el elemento que le podrá ayudar para tener dominio en la pintura, por lo que el estudiante de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, trabaja para desarrollarla.Sergio, quien fue visto y detectado en unos try outs por Raúl Palma Jr., comentó que, como él, hay varios jugadores con buena estatura dentro de la escuadra indígena.“Estamos cada vez trayendo a jugadores de más estatura para poder llegar con nivel a los torneos nacionales de las universidades”, declaró.De cara a la Universiada Estatal del mes entrante, señaló que los Indios tienen el nivel necesario en el aspecto ofensivo y defensivo para alcanzar un buen lugar.Externó que en sus últimos años de educación secundaria se fijó la meta de llegar lejos en el basquetbol. “Le agarré pasión al deporte y me di cuenta que con trabajo duro y esfuerzo se puede llegar lejos”, apuntó.Bajo esta línea, León, quien está llamado a ser un elemento importante con los Indios, quiere iniciar el camino con su nueva escuadra, en el proceso clasificatorio hacia la Universiada Nacional del 2018.CONÓZCALONombre: Sergio Armando LeónFecha y lugar nac: 26 abril 1999. Ciudad Juárez, ChihuahuaEdad: 18 añosEstatura: 1.91 metrosPeso: 79 kilogramosPosición: Guardia botador y alaLogros: Jugador de primer año con los Indios de la UACJ. Llega a la tribu procedente del Tec Milenio JuárezPrimero y segundo lugar en eventos de preparatorias con los equipos del Instituto Teresa de Ávila y Oratorio Lupita, a nivel local

