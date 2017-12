Buscan Águilas récord de franquicia ante Dallas

Filadelfia— Incluso con la ventaja de jugar en casa ya asegurada, durante los playoffs de la NFC, a las Águilas de Filadelfia les falta alcanzar una meta más.Una victoria sobre los Vaqueros de Dallas el domingo les dará a las Águilas un récord de franquicia de 14 victorias. Razón para que aquellos jugadores que prefieren jugar en lugar de descansar se sientan motivados.“Tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha logrado”, dijo el corredor LeGarrette Blount. “Es una oportunidad que no queremos dejar pasar”.Las Águilas ya han perdido a varios jugadores muy importantes debido a las lesiones, incluyendo al candidato al MVP Carson Wentz. No pueden arriesgarse a perder también al mariscal de reemplazo Nick Foles. Pero la ofensiva tuvo algunos problemas en el partido anterior y Foles podría necesitar un poco más de práctica con sus receptores.El coach Doug Pederson está considerando la importancia de proteger a sus jugadores de las lesiones y de mantenerlos en buenas condiciones.“Estos jugadores han trabajado con Nick sólo un par de semanas”, dijo. “Tendremos otra semana con este partido, y la oportunidad de seguir trabajando durante el descanso. Tenemos que seguir trabajando juntos en esto”.El escenario estaba a la inversa la temporada pasada cuando Dallas visitó Filadelfia en la semana 17. Los Vaqueros se dirigían a los playoffs habiendo asegurado el primer sembrado y optaron por descansar a algunos de sus jugadores. Dak Prescott jugó por dos series de jugadas y Ezekiel Elliott se quedó en la banca. Dallas perdió el partido, y luego perdió ante Green Bay en los playoffs.“Sería mejor poner todo de nuestra parte sabiendo que haremos nuestro mejor esfuerzo al enfrentarnos a un muy buen equipo, es por eso que hay mucho por lo que vale la pena jugar”, dijo el ala defensiva de las Águilas Chris Long.Los Vaqueros fueron eliminados de la contienda por los playoffs la semana pasada en casa en una derrota ante Seattle.HOY POR TVDallas en Filadelfia(8-7) (13-2)11:00 a.m. / FOX (14.1)Lincoln Financial FieldFiladelfia, Pennsylvania

