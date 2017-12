Sin tregua

No hay duda de que la Conferencia Nacional se ha mostrado dominante en esta temporada. Y la División Sur se destaca por su calidad y competitividad.Los equipos de la Nacional ganaron 41 de los 64 partidos contra rivales de la Americana. Ese promedio de .641 es el mejor que haya obtenido la Nacional desde que logró una foja de 27-12 con un empate en 1970, el año de la fusión.Nueva Orleans y Carolina tienen la misma foja de 11-4 y poseen ya un boleto para los playoffs. Pero alguno obtendrá el título divisional hoy. Atlanta, que perdió el Super Bowl en febrero tras un derrumbe estrepitoso, podría certificar también su boleto de postemporada.Y los tres equipos lucen capaces de seguir jugando hasta bien entrado enero. Cualquiera podría ser también candidato a disputar el Super Bowl.“Nuestra situación es ésta: Si ganamos estamos adentro y si no nos marchamos a casa”, manifestó el tackle defensivo de los Halcones, Grady Jarrett. “Es tan claro como eso”.No precisamente. Si Seattle cae, Atlanta (9-6) avanza también.Sin duda las Panteras disfrutarían si eliminan a los Halcones anticipadamente. Carolina podría llevarse la división con un triunfo y si Nueva Orleans cae en Tampa Bay (4-11).“No queremos que haya tres equipos del Sur de la Nacional en los playoffs”, reconoció el cornerback de las Panteras, Captain Munnerlyn. “Queremos dos. Vamos a salir a estropear su desfile”.Las Panteras tienen una foja de 5-2 como visitantes. Atlanta cuenta con un gris récord de 4-3 en su nueva casa. La defensa de Carolina ha lucido, con 15 capturas y 10 balones recuperados en los últimos tres partidos.Ningún equipo tiene un ataque mejor distribuido que Nueva Orleans. Los Santos ocupan el quinto puesto en yardas por aire, gracias a la combinación de Drew Brees con Michael Thomas, y en ofensiva terrestre, apoyados en Mark Ingram y en el novato Alvin Kamara.Ingram (1,486 yardas con 12 anotaciones) y Kamara (1,426 yardas con 12 touchdowns) son los únicos compañeros en la historia de la Liga que han aportado al menos 1,300 yardas y 10 anotaciones durante la misma campaña.Los decaídos Bucaneros han perdido cinco compromisos en fila, y su mariscal Jameis Winston ha sufrido ocho derrotas consecutivas.Otro encuentro relevante en la última jornada de la campaña regular definirá si Seattle aparece por sexta ocasión consecutiva en la postemporada. Los Halcones Marinos (9-6) reciben a Arizona (7-8), pero jugar en su ruidosa casa no les ha venido bien en esta temporada.Carolina en AtlantaPodemos estar seguros que las Panteras disfrutarían mucho de vencer a los Halcones en casa, y podrían llevarse el título de la división con una victoria y una derrota de Nueva Orleans en Tampa Bay.Las Panteras están en 5-2 como visitantes, mientras que Atlanta está tan sólo en 4-3 en su nuevo estadio de casa. La defensa de Carolina realmente se ha destacado con 15 derribos y cero intercepciones en las últimas tres semanas.Pero si Atlanta gana y Seattle pierde, los Halcones podrían avanzar a la postemporada.Nueva Orleans en Tampa BayNingún otro equipo tiene una ofensiva tan balanceada como los Santos, quienes califican en el quinto lugar tanto en el juego por aire, gracias a Drew Brees lanzando para Michael Thomas, y en el juego por tierra comandado por Mark Ingram y el novato Alvin Kamara. Ingram (con mil 486 yardas acumuladas desde la línea de golpeo y 12 touchdowns) y Kamara (con mil 426 yardas y 12 touchdowns) son los únicos compañeros de equipo de la liga con al menos mil 300 yardas desde la línea de golpeo y 10 touchdowns en la misma temporada.Arizona en SeattleSerá la sexta participación consecutiva en los playoffs de Seattle si logra avanzar a la postemporada, pero los Halcones Marinos han batallado mucho con los castigos, las lesiones y la indisciplina por gran parte de la temporada.Russell Wilson es el primer mariscal que consigue un récord ganador en cada una de sus seis primeras temporadas. Y también sabe cómo lidiar con Arizona: Wilson ha lanzado nueve pases de anotación sin una sola intercepción.Oakland en LA CargadoresSe espera que a este enfrentamiento asistan muchos fans de los Raiders –recordemos que Los Angeles fue una vez la casa de la franquicia– y será un partido que los Cargadores deben ganar para tener la oportunidad de calificar en la postemporada. Los Angeles comenzó la temporada con una marca de 0-4, aun así, podría repetir lo que hicieron en 1992 con una victoria y una derrota o empate de Tennessee y una derrota o empate de Buffalo; o una victoria y una derrota o empate de Tennessee.Cincinnati en BaltimoreBaltimore ha ganado cinco de seis partidos, y la única derrota fue por un punto en Pittsburgh. La defensa se ve feroz, con los Cuervos al frente de la liga con 33 intercepciones y calificando en primer lugar con un diferencial de más-17 en balones recuperados. Baltimore ha ganado cuatro partidos consecutivos en casa y está en 59-20 en el Estadio M&T Bank bajo el mando del entrenador John Harbaugh, quien tomó las riendas del equipo en el 2008.Buffalo en MiamiLos Bills podrían terminar con una incomprensible sequía de playoffs de 17 años –siendo la racha más prolongada en los cuatro deportes profesionales más importantes de Estados Unidos.Búfalo podría asegurar un lugar con una victoria y la derrota de Baltimore, una victoria y una derrota o empate de Tennessee y los Cargadores, un empate y que pierdan Los Angeles y Tennessee.Hay que observar al destacado corredor de poder LeSean McCoy que llevará el principal impacto de la ofensiva.Jacksonville en TennesseeEl giro que dio Jacksonville dio lugar a que ganara el título del Sur de la Conferencia Americana por primera vez desde 1999, y ahora los Jaguares podrán ver que los Titanes, sus rivales de la División, no lograron convertirse en comodines.Aunque los Jaguares son el sembrado número 3 no tienen nada qué ganar en esta ocasión.Tennessee se desplomó en ese período, perdiendo tres partidos seguidos.Dallas en FiladelfiaÉsta ha sido una temporada especial para las Águilas, quienes tienen el mejor récord de la NFL.Sin embargo, necesitan conseguir un lugar en el Super Bowl, a pesar de que el relevo del mariscal, Nick Foles, y su defensa ocasionalmente han permitido anotaciones.Probablemente, Filadelfia va a descansar a un grupo de titulares, lo cual podría significar un gran día para Ezekiel Elliott.NY Jets en N. InglaterraNueva Inglaterra ha ganado nueve títulos consecutivos en el Este de la Conferencia Americana, lo cual es un récord en la NFL.Tom Brady puede empatar con Brett Favre, que tiene 13 victorias, en cuanto al mayor número de triunfos que ha tenido un mariscal titular a los 40 años o mayor que eso.Brady lidera la NFL con 4 mil 387 yardas de pases, siendo su novena temporada de 4 mil o más.Cleveland en PittsburghEn el 2016, los Cafés evitaron tener una temporada sin victorias al ganar su décimo quinto partido.Pero eso no sucedió en este año, y ahora enfrentarán a uno de los equipos poderosos de la Conferencia Americana.Así que, parece que con certeza van a igualar el récord de 0-16 que tuvo Detroit en el 2008.Pittsburgh por su parte tendrán un descanso en la primera semana de playoffs.Chicago en MinnesotaUna victoria de Minnesota les dará un descanso en la ronda de los comodines.Los Vikingos lideran la NFL en cuanto defensa de anotaciones, ya que han permitido 16.1 puntos por partido.La defensa ha permitido 17 acarreos de 10 o más yardas, siendo el menor número de la liga.Una cosa que puede hacer Chicago es correr.San Francisco en LA CarnerosEstos dos equipos, que estuvieron en lo más bajo de la tabla de posiciones del año pasado, encontraron a unos dinámicos mariscales.Jared Goff podría ser el jugador que más ha mejorado en esta temporada de la NFL bajo la dirección del nuevo entrenador Sean McVay.No estaría mal que Todd Gurley tuviera una temporada del calibre del Jugador Más Valioso.Kansas City en DenverSerá un partido desprovisto de significado –los Jefes se acomodaron al cuarto sembrado en los playoffs– Patrick Mahomes II, quien fue seleccionado en la primera ronda del Draft por Kansas City, hará su debut en la NFL como mariscal.El entrenador Andy Reid rechazó decir quién más podría irse a la banca, pero indicó que jugarán los suficientes titulares, por lo que su joven mariscal tendrá una buena oportunidad de tener éxito.Green Bay en DetroitUna decepcionante actuación en Detroit podría significar el fin del período como entrenador de Jim Caldwell, aun cuando los Leones pudieran ganar nueve partidos, su récord seria de 36-30.Los Leones tuvieron un récord de 3-1 y luego de 6-4, pero se desplomaron al final.Las oportunidades que tenía Green Bay terminaron cuando Aaron Rodgers se fracturó la clavícula el 15 de octubre.Washington en NY GigantesLos Pieles Rojas tratarán de ganarles por primera vez a los Gigantes, lo cual no sucede desde el 2011.Una victoria les dará un porcentaje del .500 o sea, el mejor récord para una tercera temporada consecutiva, la última vez que lo lograron fue de 1999 al 2001.Los Gigantes van a concluir la peor temporada en la historia de la franquicia en cuanto a derrotas.Houston en IndianapolisSon dos equipos que están felices de terminar el 2017 y empezar su reconstrucción.Las principales preguntas para los Potros es si Chuck Pagano seguirá siendo el entrenador y cuándo podrá volver a jugar Andrew Luck, quien se lesionó el hombro, después de haber estado fuera toda la temporada.Para Houston, el que vuelvan a jugar J.J. Watt, Whitney Mercilus y Deshaun Watson será un buen inicio del 2018.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.