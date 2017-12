Sufren sacudida

Los Bravos FC Juárez cerraron ayer la pretemporada en Guadalajara, Jalisco, con una derrota por cuatro goles a uno ante los Rojinegros del Atlas, su único revés en la preparación previa al Clausura 2018, que será su sexto torneo en el Ascenso MX.El conjunto fronterizo que salió a la cancha del Estadio Jalisco para la primera mitad con Enrique Palos, Alejandro Berber, Willian Antunes, Jonathan Lacerda, Eder Borelli, Lucas da Silva, Luis Telles, Elson Dias, Mauro Fernández, Mario Ortiz y Rodrigo Prieto, tomó la ventaja momentánea a los 17 minutos.Da Silva Xavier venció al portero chileno Cristopher Toselli y adelantó a los Bravos en el marcador.Atlas, que saltó al terreno de juego con Toselli, Stiven Barreiro, Leiton Jiménez, Luis Reyes, Rafael Márquez, Juan Pablo Vigón, Brayan Garnica, Clifford Aboagye, Alexis Gómez, Milton Caraglio y Ángelo Henríquez, igualó al 27 de acción.En una jugada entre Brayan Garnica y Rafael Márquez, canteranos de la Academia, el michoacano barrió en la línea de fondo, mantuvo el control de la pelota, sirvió a Garnica, quien definió con muy buena técnica individual, batió a Palos y empató el encuentro.La escuadra tapatía mantuvo la presión sobre los Bravos, a centro de Luis Reyes, Milton Caraglio remató de cabeza y, al minuto 48 colocó a los Zorros adelante en el marcador, dos tantos a uno.En un partido disputado a tres tiempos de 30 minutos cada uno, Atlas, que arrancó el tercer periodo con Miguel Fraga, Daniel Arreola, Roberto Villamarín, Edson García, Gaddi Aguirre, Luis Robles, Edgar Zaldívar, Ravel Morrison, Patrick Soko, Jairo Torres y Fidel Martínez, puso el 3-1 desde el manchón penal.Al 66, Soko cobró la pena máxima para el cuadro jalisciense que cerró la goleada con anotación de Edgar Saldívar, con un remate de larga distancia, a los 85 minutos, a cinco del silbatazo final.Con este marcador adverso, el FC Juárez finalizó sus juegos de preparación con un balance de tres triunfos y una derrota.El pasado sábado 23 derrotó en esta ciudad 3-1 a Dorados Fuerza UACH, de Segunda División Premier.Superó el miércoles 27, 5-1 al Real Zamora y, el jueves 28 a Monarcas Morelia por la mínima diferencia (1-0), en Morelia, Michoacán.Ayer, cayó ante los Rojinegros, en Guadalajara, Jalisco.Pese a la derrota, Miguel de Jesús Fuentes, director técnico del FC Juárez, declaró que el conjunto verde funcionó bastante bien.“Ahí, con algunos detalles que ajustar, pero, vamos en crecimiento, apuntándole a estar bien al primer partido que es en una semana –seis de enero contra Toros Celaya-”, apuntó.Fuentes Razo comentó que luego del revés en la final ante Alebrijes Oaxaca, el equipo llegó a la pretemporada un poco golpeado emocionalmente.“Parte importante de lo que estamos tratando de hacer es cambiarle la intensidad y la energía al equipo para que no nos pese lo que ya pasó, sino que tenemos algo por delante muy bueno”, dijo.MARCADORAtlas 4, Bravos 1LOS GOLES0-1. Lucas da Silva. Bravos 7’1-1. Brayan Garnica. Atlas 27’2-1. Milton Caraglio. Atlas 48’3-1. Patrick Soko. Atlas 66’ (penal)4-1. Edgar Saldívar. Atlas 85’BRAVOS, EN LAPRETEMPORADAvFC Juárez 3-1 Dorados Fuerza UACHReal Zamora 1-5 FC JuárezMonarcas Morelia 0-1 FC JuárezAtlas Guadalajara 4-1 FC JuárezPOR VENIRFecha 1. Clausura 2018. Ascenso MXSábado 6 eneroEstadio Miguel Alemán ValdezToros Celaya vs Bravos FC JuárezFecha 1. Clausura 2018. Copa MXEstadio Olímpico Benito JuárezMiércoles 10 eneroBravos FC Juárez vs Lobos BUAPFecha 2. Clausura 2018. Ascenso MXEstadio Olímpico Benito JuárezSábado 13 eneroBravos FC Juárez vs Atlético San LuisNUMERALIAJuegos disputadosvictoriasderrotaempates10goles a favorgoles en contradiferencia

