Se corre hoy el Campeonato de Sunland Park

El pasado viernes, la administración del hipódromo de Sunland Park fue informada de que un caballo había presentado temperatura alta y como precaución fue aislado, mientras que el calendario de este fin de semana se mantiene como estaba programado.En el 2016 un brote del virus de herpes equino puso en cuarentena al hipódromo de Sunland Park, lo que incluso impidió que ese año se corriera el Sunland Derby. El establo donde salió el caballo se encuentra también ahora bajo aislamiento y a ningún caballo de ese establo le será permitido entrenar, así como tampoco tener contacto con otros caballos.El resto de los caballos en los terrenos del hipódromo podrán continuar sus entrenamientos normales y su régimen de carreras. Cualquier entrenador que tenga dudas sobre la salud de sus caballos es invitado a contactar a sus veterinarios locales.Las carreras del fin de semana, tanto de cuartos de milla como de purasangres, no tuvieron variación y hoy se correrán el Campeonato de Sunland Park, G1 con bolsa de 350 mil dólares, en una distancia de 440 yardas; el Campeonato Juvenile, con bolsa de 200 mil dólares también en 440 yardas; el Bold Ego Handicap, con bolsas de 65 md en cinco y medio furlongs; y el 4 Rivers/John Deere Stakes, con bolsa de 85 mil dólares en una distancia de seis furlongs.Jessies First Down se presenta como el favorito para ganar el Campeonato de Sunland Park y repetir como el caballo cuarto de milla Campeón del Mundo del 2017.Hijo de FDD Dynasty, Jessies First Down ha estado imparable todo el año y llega con tres victorias de manera consecutiva, en el Campeonato Zia Park (G1) con bolsa de 150 md, en el Downs del Campeonato de Otoño de Albuquerque con bolsa de 250 md, y en el All American Gold Cup (G1) con bolsa de 200 md, donde se impuso a Zooming Effortlessly.Su única derrota en este año fue en un final de fotografía con Zooming Effortlessly en el Remington Park Invitational Championship (G1) en junio pasado. Jessies First Down ha ganado cinco de seis carreras en el 2017. Su inmaculado récord es de 15 victorias, 11 segundos lugares y un tercero en 33 inicios con ganancias de un millón de dólares.ORDEN DE SALIDACaballo Jinete Línea1 De La Eagle Jaime Parga Leos 20-12 Marseille José Enrique Ortiz 10-13 TF Im That Guy Manuel Gutiérrez 5-14 Don Quixote Esgar Ramírez 12-15 Jessies First Down Rodrigo Vallejo 4-56 JM Mister Destiny Ricky Ramírez 8-17 Once Over Raúl Herrera 6-18 Cobalt Creek Gilbert Ortiz 8-1