Explosivo triunfo

Charlotte, N.C.- Dave Clawson, el entrenador de Wake Forest, catalogó el partido como un buen final para el mariscal Joh Wolford, quien cursa el último año universitario y cuya carrera ha tenido varias adversidades y nada le ha llegado de una manera fácil.El titular, que lleva cuatro años en el puesto y que luchó a través de dos temporadas difíciles llenas de capturas con un récord de 3-9 al inicio de su carrera, lanzó para 400 yardas y cuatro anotaciones para lograr que Wake Forest derrotara a Texas A&M por marcador de 55-52 en el Tazón Belk que se efectuó ayer.Clawson comentó que Wolford, quien fue nombrado como el Jugador Más Valioso del partido, merece todos los elogios que ha recibido, tomando en cuenta la manera en que ha ayudado a sobrevivir a Wake Forest con rudeza y tenacidad.Ha sido la segunda temporada consecutiva de tazones para Wake Forest y la primera en la que ha tenido ocho victorias desde el 2008. La temporada pasada, los Demon Deacons ganaron siete partidos.“Hace dos años no había muchos fanáticos del gran John Wolford”, dijo Clawson.“El que haya salido a jugar e ignorara todas las críticas y creyera en él mismo es realmente una característica de su carácter y del tipo de persona que es”.Para Texas A&M, que tiene un récord de 7-6, el futuro le pertenece ahora a Jimbo Fisher, quien será el entrenador durante la próxima temporada.Este viernes, el entrenador interino Jeff Banks dirigió al equipo.Los equipos lograron en conjunto 1 mil 260 yardas y 107 puntos, y empataron por el cuarto partido con el mayor número de anotaciones en la historia de un tazón colegial.El récord de todos los tiempos fue establecido en el 2011 en el Tazón GMAC en el que Marshall y East Carolina consiguieron en conjunto 125 puntos.El corredor de poder Matt Colburn corrió para 150 yardas y logró la anotación de la ventaja cuando restaban 2:18 minutos en el partido.La defensa de Wake Forest detuvo a los Aggies en su última jugada para sellar la victoria, que no fue una tarea fácil, tomando en cuenta la potente ofensiva de Texas A&M.Nick Starkel, el mariscal de los Aggies, lanzó para 499 yardas y realizó cuatro anotaciones, estableciendo un récord en el Tazón Belk --- tres de ellas fueron hacia el receptor abierto Christian Kirk, quien está preparado para la NFL, y atrapó 13 pases para 189 yardas.Aunque Wolford logró la victoria.“El futbol es un deporte en el que uno enfrenta muchas adversidades”, dijo Wolford.“No soy el único que las ha tenido. Este equipo ha luchado cuatro años para obtener la victoria en un gran partido. Estoy muy orgulloso de ellos”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.