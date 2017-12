Jerusalén.- La Liga del Basquetbol Profesional de Estados Unidos –la NBA– ofreció ayer sus disculpas y eliminó de su página web la referencia “Palestina-territorio ocupado” de una lista de países debido a una objeción presentada por Israel.La ministra israelí del deporte, Miri Regev, indicó en una carta dirigida al comisionado de la NBA, Adam Silver, que Palestina es “un ‘estado’ imaginario” y le solicitó el retiro de esa referencia en la página digital de la Liga.“Nosotros no generamos la lista de países del portal NBA.com y apenas supimos del asunto actualizamos el sitio digital”, dijo Kathy Behrens, presidenta de la NBA para responsabilidad social. “Ofrecemos nuestras disculpas por este descuido e hicimos la corrección correspondiente”.Naciones Unidas y la mayoría de la comunidad internacional considera Cisjordania y Jerusalén oriental como territorios ocupados que los palestinos reclaman con vistas a un futuro estado y que Israel capturó en la guerra de 1967.Regev, una de las ministras radicales del Partido Likud del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, dio las gracias el viernes a Silver por haber retirado la referencia Palestina-territorio ocupado y señaló que “los territorios de Israel no están ocupados”.“Por lo tanto, lo escrito es falso y debe ser borrado”, señaló la ministra, quien señaló que la lista de países incluida en la NBA no se ajustaba a la reciente decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.La medida adoptada en diciembre por Trump causó protestas en los territorios palestinos, y las autoridades palestinas señalaron que Estados Unidos ya no puede fungir como mediador para la paz en Oriente Medio.

