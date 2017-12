Ridley y Jones, preparados para jugar con Acereros

Pittsburgh.- Stevan Ridley pensó que tendría que esperar hasta el 2018 para tener la oportunidad de revivir su carrera.El corredor de poder pasó la mayor parte del otoño ejercitándose, tratando de vigilar su peso y esperando que surgiera una oferta de trabajo. A medida que fueron pasando las semanas, Ridley empezó a preguntarse si eso sucedería.“He hablado con mi agente en varias ocasiones”, comentó Ridley.“Traté de no llamarle mucho para ver si había escuchado algo, aunque si lo hubiera hecho me hubiera llamado. Pero el teléfono se mantuvo sin sonar”.Hasta que inesperadamente recibí una llamada.Cuando el novato James Conner de los Acereros de Pittsburgh se lesionó la rodilla derecha en la derrota que tuvieron el 17 de diciembre ante Nueva Inglaterra, los campeones del Norte de la Conferencia Americana se dieron cuenta que necesitaban alguien experimentado detrás de Le’Veon Bell.Dos semanas después, Ridley llevó una carga substancial de los Acereros, que tienen un récord de 12-3, y el domingo terminarán la temporada regular en contra de Cleveland, que no ha ganado ningún partido y tiene una marca de 0-15.Pittsburgh está sopesando si debe enviar a la banca a Bell, al mariscal Ben Roethlisberger y a un grupo de titulares para darles un poco más de descanso antes de los playoffs.Bell y Roethlisberger no practicaron este viernes y ninguno de los dos se encuentra lesionado.Aunque Ridley y el relevo de mariscal, Landry Jones, evitaron decir cuál sería su posible participación cuando se los preguntaron, Ridley está agradecido de que sea un tema de conversación. “Estoy emocionado de tener la oportunidad de jugar, después de estar en casa descansando en un sillón, cualquier cosa es buena”, dijo Ridley.“Voy a jugar de la mejor manera”. Ridley realizó nueve acarreos para 28 yardas durante la aplastante victoria que tuvo Pittsburgh sobre Houston en el partido de Navidad, lo cual le permitió sacudirse lo enmohecido que estaba.No fue una actuación destacada pero sí marcó el día más productivo que ha tenido en la NFL desde las dos últimas semanas de la temporada del 2015 que jugó para los Patriotas.

