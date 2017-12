Abren al 'Gullit' la puerta de salida

Londres.- La historia de Carlos Peña con el Rangers parece llegar a su fin.El técnico del equipo escocés, Graeme Murty, externó ayer que el “Gullit” tiene la puerta abierta en caso de buscar un cambio de aires, incluso para regresar a México.“Todavía no hemos hablado, pero tanto él (Peña) como el resto de futbolistas (entre ellos Eduardo Herrera), ya sean los que tienen un contrato de cuatro años y a los que les restan seis meses, estarán pendientes del mercado de enero”, sostuvo el timonel.“Cualquier futbolista mira con atención los mercados para asegurarse el mejor futuro posible tanto para él como para su familia. Y lo entiendo, es la naturaleza del ser humano”.Peña y Herrera aterrizaron en el equipo británico en el mercado de verano por petición del entonces estratega Pedro Caixinha, quien fue despedido el pasado 26 de octubre al no dar los resultados esperados.El “Gullit”, que costó 2.5 millones de libras, ha disputado hasta el momento 13 encuentros entre la Liga Premier escocesa y Copa de la Liga; además de anotar cinco goles.El rendimiento del ex León y Guadalajara ha sido cuestionado por la prensa local, la cual no se guardó nada luego de perder el Clásico ante el Celtic en septiembre pasado.“Carlos Peña ocupó la posición de número 10, pero parecía que no podía correr. El mexicano hacía todo desde el mismo lugar. Básicamente no contribuyó en nada y no parecía valer los 2.5 millones de libras que se pagaron por él”, afirmó The Scottish Sun.“El centrocampista se ve impropio (...) Peña nunca pareció ser capaz de hacer daño al Celtic. Simplemente fue terrible”.En el caso de Herrera, sus números se traducen en 18 partidos de Liga (2 de titular) y un tanto; en la Copa de la Liga tiene otro par de encuentros y una diana más.“Tenemos que ser honestos y abiertos con el jugador y lo suficientemente flexibles para reaccionar bien”, manifestó Murty.En caso se completarse la salida de Peña, Herrera o ambos el par se unirá a la lista de los mexicanos que tuvieron un paso fugaz por el futbol europeo entre los que se encuentran Francisco Fonseca (2006 en el Benfica) y Omar Bravo (2008 en el Deportivo), pues ambos duraron medio año antes de regresar a México.Hoy, a primera hora el Rangers juega otra vez el Clásico ante el Celtic, donde a Peña y Herrera les vendría muy bien una destacada actuación.