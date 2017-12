Les hacen 'diablura'

Nyheim Hines sumó tres anotaciones por tierra y aunque salió del juego por lesión en el tercer cuarto, fue nombrado el Jugador Más Valioso en la victoria del Wolf-pack de North Carolina State sobre los Sun Devils de Arizona State, 52-31, ayer en la edición 84 del Sun Bowl, que se jugó ante 39 mil 897 aficionados.Hines terminó con un total de 72 yardas en 16 acarreos, mientras que su compañero Reggie Gallaspy corrió para 79 yardas en 12 intentos y sumó dos anotaciones. Jaylen Samuels sumó otro touchdown por tierra en una corrida de dos yardas.Por aire, el mariscal de campo de NC State, Ryan Finley, estuvo casi perfecto al completar 24 de 29 envíos para un total de 318 yardas, con un touchdown y cero intercepciones. Enfrente, Manny Wilkins terminó con 25 pases completos en 40 envíos, que le dieron un total de 352 yardas, con tres anotaciones, pero también lo interceptaron en tres ocasiones.Demario Richard, que hace tres años jugó como novato para Arizona State en el Sun Bowl y fue elegido el JMV al conseguir cuatro touchdowns, ayer tuvo una actuación discreta con 50 yardas en 13 acarreos, sin anotación.Dave Doeren, entrenador en jefe de NC State se dijo contento por la victoria que les permitió terminar una temporada con nueve triunfos por primera ocasión desde el 2010.“Es nuestro tercer triunfo de Tazón en cuatro intentos. Es un gran final. Estoy orgulloso de estos chicos.Agradezco a los fans, significa mucho tenerlos aquí porque, primero, no es fácil llegar aquí y, segundo, no es fácil hacerlo en la temporada navideña. Gracias por eso”, dijo Doeren.“Estar en el top 25 es el estándar para este programa y esta clase senior nos ha puesto en ese punto, ese es el estándar y queremos seguir subiendo”, agregó el entrenador del Wolfpack. El día que se anunció a los equipos que vendrían al Sun Bowl, el presidente de la asociación que lo organiza, Bernie Olivas, comentó que eran dos equipos que suelen anotar muchos puntos, y que eso era lo que tendrían que esperar los aficionados en este juego.El pronóstico no estuvo equivocado, pues Wolfpack y Sun Devils se combinaron para 83 puntos, que es la segunda mayor cifra en la historia del Tazón, superado por los 88 combinados que sumaron en el 2005 UCLA (50) y Northwestern (38).NC State se fue arriba en el juego muy temprano en el primer cuarto con el primero de tres acarreos de cinco yardas para touchdown de Hines. El segundo se presentó apenas iniciado el segundo cuarto, que le dio una ventaja al Wolfpack de 14-0. Arizona State respondió con un gol de campo de Brandon Ruiz de 24 yardas, pero en ese periodo NC State sumó un total de 21 puntos, con lo que se fueron al descanso arriba en el marcador 28-10.“En el segundo cuarto nuestra ofensiva hizo todo, dominamos la línea de scrimmage, corrimos la bola, atrapamos pases, todo. La defensa también empezó muy rápido”, comentó Doeren.El tercer cuarto fue el más flojo para ambas escuadras, pues solamente el Wolfpack sumó tres puntos más con un gol de campo de Kyle Bambard de 26 yardas.Después Arizona State dejó ir una clara oportunidad de acercarse en el marcador al quedar en una inmejorable posición de campo.Los Sun Devils despejaron el balón desde su territorio, Nyheim Hines pidió la recepción libre, pero fue golpeado por un compañero, el balón los tocó y fue recuperado por Frederick Lang de ASU en la yarda 27 de NC State. Sin embargo, en la primera jugada Wilkins lanzó un mal pase que fue interceptado en la zona de anotación por Jarius Morehead.El Wolfpack no desaprovechó el regalo atrasado de Navidad y en la siguiente serie ofensiva sumaron siete puntos más en un acarreo de 23 yardas de Gallaspy cuando apenas se habían jugado seis segundos del último cuarto.“Creo que la jugada del partido fue la intercepción que lanzamos en la zona de anotación después de que recuperamos el balón. Sentí que en la segunda mitad teníamos una oportunidad porque nuestra defensa empezó a pararlos y creo que fue crítico cuando ellos pierden el balón y luego nosotros lanzamos la intercepción”, dijo Todd Graham, que ayer dirigió su último partido como entrenador en jefe de los Sun Devils de Arizona State.Con todo eso, ASU se hizo presente una vez más en el marcador cinco minutos después con una corrida de una yarda de Wilkins. Enseguida hicieron una patada lateral que les funcionó bien, pues la recuperó Chase Lucas y puso a los Diablos del Sol en la yarda 45 de NC State. De ahí se derivo una anotación más para los Sun Devils en un pase de 19 yardas de Wilkins a Kyle Williams. ASU volvió a intentar la patada lateral, pero en esta ocasión el balón quedó en posesión del Wolfpack, que no perdió el tiempo y sumó siete puntos para irse arriba 45-24.Con poco más de dos minutos para que terminara el juego, ASU logró un touchdown más en un pase de 20 yardas de Wilkins a Frank Darby. Por tercera ocasión intentaron la patada lateral, el balón cayó en las manos de Samuels que la regresó hasta la yarda 4 de Arizona State, pero los oficiales marcaron balón suelto y posesión para los Sun Devils. La jugada fue revisada y se cambió la decisión, el balón fue para NC State que poco después anotó en corrida de una yarda de Gallaspy.Con poco más de un minuto en el reloj, Wilkins fue interceptado por Airius Moore y así se dio por terminado el partido.MARCADORNC State 52, Arizona State 31Equipo 1 2 3 4 Tot.NC State 7 21 3 21 52Arizona St 0 10 0 21 31COMPARATIVONCSU Arizona StPrimeros y diez 24 24Yardas por tierra 44-173 30-117Yardas por pase 318 352Pases Envíos-Comp-Int 29-24-0 40-25-3Yardas totales 491 469Tiempo de posesión 34:29 25:31ANOTACIONES POR CUARTOPrimer cuarto7-0, NCSU, corrida de 5 yardas de Nyheim Hines (Kyle Bambard, punto extra)Segundo cuarto14-0, NCSU, corrida de 5 yardas de Nyheim Hines (Kyle Bambard, punto extra)14-3, ASU, gol de campo de 24 yds de Brandon Ruiz21-3, NCSU, corrida de 5 yds de Nyheim Hines (Kyle Bambard, punto extra)21-10, ASU, pase de 6 yds de Manny Wilkins a N’Keal Harry (Brandon Ruiz, punto extra)28-10, NCSU, pase de 25 yardas de Ryan Finley a Jakobi Meyers (Kyle Bambard, punto extra)Tercer cuarto31-10, NCSU, gol de campo de 26 yds de Kyle BambardCuarto cuarto38-10, NCSU, corrida de 23 yds de Reggie Gallaspy (Kyle Bambard, punto extra)38-17, ASU, corrida de 1 yd de Manny Wilkins (Brandon Ruiz, punto extra)38-24, ASU, pase de 19 yds de Manny Wilkins a Kyle Williams (Brandon Ruiz, punto extra)45-24, NCSU, corrida de 2 yds de Jaylen Samuels (Kyle Bambard, pto. extra)45-31, ASU, pase de 20 yds de Manny Wilkins a Frank Darby (Brandon Ruiz, punto extra)52-31, NCSU, corrida de 1 yd de Reggie Gallaspy (Kyle Bambard, punto extra)Datos delSun Bowl 2017Nyheim Hines de NC State fue elegido el Jugador Más ValiosoLos seis touchdowns que anotó NC State son un nuevo récord del Tazón, al superar la marca de cinco que se habían logrado en tres ocasiones (1937, 1975, 1978)Stephen Louis de NC State establece récord con un promedio de 38.3 yardas por atrapada en tres recepciones y un total de 115 yardas (Melvin Bonner, Baylor, promedio de 33.2 en 1992)Los 83 puntos combinados entre los dos equipos es la segunda mayor cifra en el Tazón (UCLA 50, Northwestern 38 en el 2005)Los 52 puntos de NC State es la segunda mayor cifra para un equipo (Oregon 56 en 2007)42 puntos combinados en el último cuarto es la mayor cifra para cualquier cuarto en el TazónAsistencia: 39,897

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.