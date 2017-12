Listo para 'armarla'

Miembro de la sexteta de basquetbolistas de primer año que ha llegado a los Indios de la UACJ, Ibrahim Fabián Coronado está listo para botar la pelota, distribuirla de la mejor manera posible y ayudar en la duela a la tribu universitaria que entrará en acción en la Universiada Estatal, en febrero entrante.“Siempre –voy- a dar todo en la cancha, sacrificarme por cada balón y, a darlo todo”, puntualizó.Coronado Téllez, de 18 años, 66 kilos y 1.73 metros, quien nació en El Paso, Texas, resaltó que en el equipo hay mucha calidad y material humano necesario para pensar en cosas grandes.“Está muy bueno –el conjunto-. Yo creo sí vamos a llegar lejos, cuenta con muchos jugadores muy buenos”, destacó.Además, resaltó que los Indios son un equipo con una muy buena actitud y con mucho sacrificio, lo cual, les permitirá pelear contra cualquier oponente en la cancha.“Creo que es el sacrificio, el entrenar día con día, el pelear todo como si no hubiera un mañana”’, enfatizó.Junto a José Luis Corral Estrada, Ephraim Morales, Adrián Apodaca Varela, Adrián Castrejón Heredia y Sergio Armando León, Ibrahim representa una importante dosis de aire fresco en el conjunto indígena.Los recién llegados se unen a experimentados jugadores como Amner Ayala, Mario Ramírez y al pimentoso botador Jair Quiroga.Por ello, comentó que la competencia interna es muy fuerte y, en su posición, en la que intenta hacerse de la titularidad frente a sus coequiperos Quiroga y Corral, no es la excepción.“Muy difícil, ya que los que juegan en mi posición también son muy buenos y, ni modo, a ganarme un lugar”, enfatizó.El novel jugador de los Indios señaló que ya conocía a algunos de sus ahora compañeros, lo cual, le ha facilitado su adaptación al grupo.“Con muchos ya había tenido contacto y a unos nada más los conocía en la cancha y, como dije, son muy buenos”, apuntó.Tras su incorporación a los Indios, Ibrahim percibió de inmediato la diferencia en el nivel de juego que hay en media superior y en el basquetbol universitario.“Claro que sí, los jugadores se hacen muy fuertes y, ni modo, a ponerme fuerte yo también”, expuso. Coronado Téllez manifestó que se encuentra a gusto en la escuadra indígena y día con día entrena con el único y firme propósito de ser un mejor basquetbolista.“La verdad, me siento muy contento, le doy las gracias al entrenador por darme la oportunidad de seguir aquí, entrenando y tratando de mejorar día con día. Ojalá y pueda llegar más lejos y ser un mejor jugador”, comentó.Alumno de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ibrahim, quien cursó el primer semestre, acudió en el verano pasado a los try outs de la tribu y logró quedarse en la escuadra teporaca a la que desea ayudar para calificar al nacional universitario del CONDDE –Consejo Nacional del Deporte de la Educación-.En la edición más reciente del evento, celebrada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en mayo anterior, los Indios fueron eliminados en la fase de grupos, por lo que el cuerpo técnico que conforman Raúl Palma Cano y Raúl Palma Rodríguez, reclutaron jugadores novatos para fortalecer el equipo.CONÓZCALO:Ibrahim Fabián Coronado TéllezFecha y lugar nac: 15 julio 1999. El Paso, TexasEdad: 18 añosEstatura: 1.73 metrosPeso: 66 kilogramosPosición: Movedor de balónLogros: Jugador de primer año con el equipo de basquetbol Indios de la UACJCampeón nacional 3X3 en Morelia, Michoacán, en marzo del 2017Ex jugador de las Águilas del Colegio de Bachilleres 6, con quienes fue tres años campeón Interbachilleres a nivel local y bicampeón estatal

