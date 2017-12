Harrison ya no hará comentarios sobre su salida

Foxborough, Mass.- James Harrison se siente feliz de estar con los Patriotas y ya no hablará más acerca de su salida de los Acereros.Este apoyador de 39 años no quiere comentar qué incidió en su decisión de salirse del equipo y podría no hacer caso de las críticas de algunos de sus ex compañeros de equipo, desde que fue despedido la semana pasada de Pittsburgh.“Me gusta competir”, dijo este viernes.“Ésa es la razón principal por la que voy a salir a jugar”.Harrison comentó que no recibió ninguna otra oferta después que fue despedido y que está preparado para contribuir con lo que sea necesario con los Patriotas.Nueva Inglaterra recibirá este domingo a los Jets, necesitando una victoria o que pierdan los Acereros para asegurar la ventaja de jugar en casa durante los playoffs de la Conferencia Americana.“Voy a jugar siempre que me lo pidan”, dijo Harrison.A principios de esta semana, varios jugadores de los Acereros expresaron su disgusto con las circunstancias que rodearon su salida, algunos hicieron notar que la decisión de salirse del equipo tuvo que ver con él y no con el equipo.“Él se eliminó sólo, borró todo el legado que había dejado aquí. Hay que comportarse de una manera seria”, comentó este miércoles Maurkice Pouncey, el centro de los Acereros.“Es una locura. Él quería eso. No es que el equipo haya dicho “vamos a dejar ir a James Harrison”. Él quiso hacerlo”.En un largo comentario que publicó en Instagram antes de la práctica de este viernes, Harrison escribió: “Si alguien pensaba que a los 39 años firmé un contrato por dos años con un equipo de la NFL para estar en la banca y cobrar un cheque y recibir un trofeo por mi participación, están equivocados. No firmé el contrato para estar en la banca ni para ser porrista”.Este viernes, no estuvo dispuesto a discutir el asunto después de la práctica.Cuando le preguntaron acerca del comentario que publicó o de lo que dijeron sus ex compañeros, Harrison evadió el cuestionamiento diciendo rápidamente “¿Cuál es la siguiente pregunta?”.Después de dos minutos que incluyeron varios intentos de los reporteros para preguntarle por los Acereros, Harrison terminó la entrevista.