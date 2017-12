Niega Sanó agresión a fotógrafa

Minneapolis, Minnesota— El dominicano Miguel Sanó rechazó ayer las afirmaciones de una fotógrafa que cubre a los Mellizos de Minnesota, quien dice que el pelotero la agredió físicamente cuando intentó besarla por la fuerza al término de una sesión de autógrafos en un centro comercial en 2015.Betsy Bissen aseguró el ayer en un tuit que ella gritó y se resistió al tercera base, quien la soltó “después de 10 minutos de pelea continua”. Bissen, quien ha trabajado para publicaciones como el popular blog de fanáticos Twins Daily, señaló que durante mucho tiempo temió que, si contaba su historia, perdería el acceso a fotografiar los juegos de los Mellizos.“Eso nunca sucedió. Tengo el mayor de los respetos hacia las mujeres, en especial hacia aquellas que trabajan en los deportes profesionales, y me solidarizo absolutamente con aquellas que hayan vivido acoso sexual”, manifestó Sanó, mediante un comunicado emitido por su representante, Kyle Thousand. “No existe lugar para esa práctica en nuestra sociedad”.La oficina de las Grandes Ligas ha emprendido una investigación, dijo su portavoz Pat Courtney. Los Mellizos dijeron haberse enterado apenas ayer de los señalamientos.Sin abundar en detalles, el equipo señaló en un comunicado que Mellizos y la MLB “consideran estas aseveraciones con mucha seriedad”.En 2015, las Grandes Ligas y el sindicato de jugadores anunciaron una nueva política que abarcaba aspectos de violencia familiar, agresiones sexuales y maltrato infantil. El comisionado Rob Manfred está facultado para imponer medidas disciplinarias, sin penas máximas o mínimas, al cabo de cualquier investigación.Bissen no respondió a una solicitud de The Associated Press para entrevistarla. La fotógrafa publicó su historia en su cuenta de Twitter, en la que escribió que Sanó participaba de una sesión de autógrafos en una tienda y ella trabajaba como voluntaria.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.