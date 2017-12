Frisco, Texas— Dez Bryant no estaba seguro cómo responder cuando se le preguntó si estuviera dispuesto a aceptar un recorte de salario después de quizás la más difícil temporada en la carrera del receptor de Dallas.Pero una vez que el seleccionado al All-Pro del 2014 recuperó el sentido, fue un tanto enfático.“Claro que no”, dijo Bryant ayer, tres días después de que los Vaqueros fueran eliminados de la contienda por los playoffs con una derrota ante Seattle. “Sigo creyendo en mí”.Bryant habló con franqueza en su primera sesión con los reporteros después de varias semanas, asumiendo la responsabilidad de una poco exitosa temporada al decir que se dejó llevar por las frustraciones durante los partidos. Pero también dijo que algunas de esas frustraciones formaban parte del esquema de la ofensiva, lo cual, según dijo, probablemente lo discutiría con el propietario Jerry Jones y los entrenadores durante el periodo de temporada baja.El jugador profesional con ocho años de carrera culpó en parte a la tendinitis que sufrió en una de sus rodillas, algo que no había sido revelado. Bryant estuvo enlistado en el reporte de lesiones por tres semanas a comienzos de la temporada, incluyendo una semana cuando estuvo ausente de la práctica cuando sufrió una lesión en su tobillo.Pero Bryant no se ausentó de ningún partido, y está a punto de terminar su participación en los 16 partidos que conforman la temporada regular sin haber acumulado 100 yardas en la recepción por primera vez en su carrera, al menos que se quede en la banca para el final de la temporada el domingo, en un partido que no tendría sentido jugar en Filadelfia. En su segunda temporada en el 2011, Bryant no logró acumular las 100 yardas en 15 partidos, y se ausentó de uno de estos debido a una lesión.Me considero a mí mismo como un guerrero”, dijo Bryant. “Si puedo caminar, entonces me puedo mover. Voy a salir al campo e intentaré jugar. Quizás sea una tontería, pero así soy yo. Adoro este deporte, y siempre intento dar mi mejor esfuerzo, pero por la mayor parte, sí, es verdad, me han apaleado demasiado”.Las lesiones son parte de la razón por la que Bryant no ha podido ofrecer una actuación digna de su contrato de 70 millones de dólares a cinco años que firmó después de la temporada en que fue seleccionado al All-Pro. Tuvo un récord muy bajo en el 2015 debido a problemas en su pie y en su tobillo que lo mantuvieron fuera de siete partidos.Una lesión en su rodilla lo obligó a ausentarse de tres partidos el año pasado, pero se mantuvo productivo y terminó la temporada con 132 yardas y dos touchdowns en la derrota de los Vaqueros, quienes tenían el primer sembrado en los playoffs, ante Green Bay.En general, las cifras son un tanto sobrias para un jugador que se llevará 12.5 millones de dólares, y que tiene un tope salarial que llegará a los 16.5 millones de dólares en el 2018.En los tres años antes de firmar su enorme contrato, Bryant promedió con 91 capturas, mil 312 yardas y 14 touchdowns por temporada. Quedando tan sólo un partido en el que quizás decida no jugar, los promedios en los tres años desde que firmara su contrato han sido de 49 capturas, 671 yardas y seis touchdowns.Soy un hombre adulto, debo ser capaz de controlar mis frustraciones, sin importar cuál sea la situación”, dijo Bryant. “Todo lo que sé es que si mi mente está enfocada, puedo vencer a cualquiera, y cuando sea. Es sólo que en veces dejé que ciertas cosas me afectaran cuando no debían hacerlo”.