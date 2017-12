Caen Mineros de UTEP por diferencia de un punto

Roosevelt Smart fue una pesadilla para los Mineros y con 29 puntos guió a los Mean Green de North Texas a vencer anoche a UTEP, 63-62, en un emocionante final de partido en el Don Haskins Center.Fue el primer partido de conferencia para los dos equipos y ahora el equipo paseño deja su récord general en cinco victorias y ocho derrotas y 0-1 en la liga, mientras que North Texas mejoró a 8-6 en general y 1-0 en la C-USA.Los Mineros no supieron aprovechar la ventaja de seis puntos, 30-24, que tenían al descanso del medio tiempo y permitieron que los Mean Green los alcanzaran y luego les dieran la vuelta en la segunda mitad.El primer empate en ese periodo se dio cuando quedaban 13:49 en el reloj, gracias a un enceste de tres puntos de Jorden Duffy, que fue contestado por una dejadita de Omega Harris veinte segundos después, sienda esa la última ocasión que los Mineros estuvieron arriba en el marcador.Keith Frazier en dos ocasiones le dio el empate a UTEP, primero a 40 puntos cuando faltaban 11:49 y luego a 42 con 10:05 por jugar.Dos encestes seguidos de tres puntos de North Texas, por parte de Shane Temara y Ryan Woolridge, les dieron una ventaja de 48 a 42, pero los paseños se mantenían cerca en la pizarra y lograron empatar una vez más, 51-51 con 4:07 en el reloj.Pero Smart estaba convertido ya en una pesadilla para los Mineros que no encontraron la manera de frenar al jugador, que con otro enceste de tres puntos puso arriba a los Mean Green 54-51. Cada vez que UTEP anotaba, Smart respondía con la misma dosis, y en los últimos seis minutos y medio fue el único jugador que anotó por los visitantes, con 15 en ese lapso de tiempo.Los mejores anotadores por los Mineros fueron Keith Frazier con 13 puntos y Matt Willms con 11. UTEP terminó con un porcentaje de efectividad de 45.5 en tiros al aro (25 de 55), 29.4 en tiros de tres puntos (5 de 17) y 63.6 por ciento desde la línea de castigo (7 de 11).Mañana, la quinteta paseña vuelve a la acción en el Don Haskins Center cuando reciban a los Búhos de Rice a partir de las 7:00 pm.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.