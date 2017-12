Contemplan Tuzos otro nipón

Ciudad de México— Grupo Pachuca miraría de nueva cuenta al país del sol naciente para reforzar a uno de sus equipos.Junya Ito, mediocampista del Kashiwa Reysol de Japón, estaría en la mira de la agrupación hidalguense de cara a reforzar a Pachuca o León.El jugador asiático sería una recomendación directa de Keisuke Honda, quien ve a su compatriota como un elemento de calidad para explotar en el futbol mexicano.Ito, de 24 años de edad, debutó en el Ventforet Kofu en 2015 y sólo una temporada más tarde pasó al Reysol, donde actualmente destaca por ser un elemento que presume de velocidad y técnica, aptitudes que suelen buscar Tuzos y esmeraldas entre sus jugadores.Por ahora una de las trabas que ha encontrado Grupo Pachuca para lograr el fichaje del japonés es el alto costo de sus derechos, ya que el precio se ha disparado al mantenerse entre los posibles convocados por el DT de la Selección de Japón, Vahid Halilhodzic, de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018.Pese a ello, el volante derecho todavía no ve minutos con el combinado estelar de Japón, al sólo participar en tres duelos del Campeonato de futbol del este de Asia, donde vio minutos ante Corea del Sur, China y Corea del Norte.El pasado 9 de diciembre Halilhodzic alabó a Ito luego de su debut con la Selección absoluta de Japón ante la República de Corea.“Él (Ito) puede pasar fácilmente sobre los rivales cuando tiene la pelota. No tenemos a muchos jugadores que son tan buenos en el mano a mano, por eso él fue un gran plus para nosotros”, dijo Halilhodzic tras ver el nivel del mediocampista del Kashiwa Reysol.Esas mismas condiciones sedujeron a la directiva hidalguense, que además escuchó las recomendaciones de Honda para hacer un esfuerzo por un jugador que podría tener los días contados en la Liga japonesa.Por ahora, Grupo Pachuca se mantiene en platicas para gestionar la llegada del japonés en este periodo de fichajes, o en verano, justo después del Mundial 2018.

