Aspira juarense a seguir como seleccionada

Edhel Daniela Maldonado, primera juarense medallista de oro en un Panamericano de Wushu, que combina el deporte con sus estudios de Artes Escénicas y Circenses Contemporáneas, en la Universidad Mesoamericana, en Puebla, planea para el 2018 seguir en la selección nacional.La atleta local, de 25 años y 1.66 metros, acreedora al oro en formas de imitación y, a la plata, en manejo de armas, (Tau Lu: formas y movimientos que simulan un combate, en los que se practican golpes, defensas, ataques y manejo de armas), en la justa continental, en Guanacaste, Costa Rica, en agosto anterior, ganó un lugar en el conjunto azteca y, con su triunfo, el pase al mundial de la disciplina, efectuado en China, al que no asistió por cuestiones económicas.“Después de eso, yo decidí seguir aprendiendo un poco más acerca de otras disciplinas para poder complementar mis artes marciales con otras artes. Quiero seguir en competencia, el próximo año pretendo seguir en los nacionales y espero que en esta ocasión, también tenga la oportunidad de participar en eventos internacionales”, dijo.El cambio de residencia, de esta frontera a Puebla, Puebla, le permite estar más cerca del centro del país y acudir a los llamados tricolores.“Me ayuda bastante porque estando más cerca, he tenido la oportunidad de entrenar con mis otros compañeros también seleccionados. En varias ocasiones me he reunido con ellos y hacemos un entrenamiento de alto rendimiento, por lo que me facilita mucho estar mucho más cerca de los eventos”, indicó.Acerca de la licenciatura que cursa, manifestó que es una carrera bastante pesada y consta de sesiones teórico-prácticas. “De hecho, es un entrenamiento que empieza desde las siete de la mañana y termina a las cinco de la tarde, se va complementando con el acondicionamiento físico, la acrobacia, los malabares, tengo clases de actuación, clases de ballet, lo que va formando ya al artista completo. Con eso he ido complementando mis entrenamientos de Wushu para poder mejorar”, expuso.Edhel comentó que debido a que el Wushu es bastante estético, muy explosivo y de exhibición, encaja perfectamente con las disciplinas que hay dentro del circo.

