Va 'Tala' por arco del Tri

Ciudad de México— Alfredo Talavera apunta a realizar la mejor atajada de su carrera durante el Mundial de Rusia.A sus 35 años y repuesto de la fractura del ligamento cruzado anterior que lo alejó cinco meses de las canchas, el portero del Toluca desea regresar a la Selección Mexicana y ser el titular en la Copa del Mundo.“Con todas las ganas de poder ganarme ese puesto que me va a permitir jugar el Mundial, mi primer Mundial jugado y mi segundo Mundial presente.“Estoy disfrutando esto. La rehabilitación ha sido muy divertida y por supuesto que las ilusiones y el compromiso crecen todos los días, por supuesto mi compromiso con mi club, conmigo mismo y las ilusiones para cumplir un sueño que ahí está y hay que lograrlo”, dijo “Tala” a CANCHA en un evento de la firma de electrónica Hisense.A Talavera le despreocupa el que Guillermo Ochoa parezca llevar ventaja. Advierte que la portería estará en buenas manos más allá de a quién elija Juan Carlos Osorio.“No sé si imponga tanto (Memo Ochoa) para el profe Osorio o para el cuerpo técnico. Las rotaciones en sí a mí lo único que han hecho es darme más oportunidad, yo así lo veo y si el ‘profe’ sigue haciendo esas rotaciones, yo encantado”, dijo.El guardameta ve la posible titularidad en Rusia como parte de un proceso y no como el cierre de su trayectoria, que comenzó en 2003.“Sí sería un regalo y un premio a todo ese esfuerzo y ahí no termina, todavía sigue mucha carrera por delante”, expresó.Talavera tampoco se agobia por pensar que tiene 35 años y que de no jugar en el Mundial de Rusia las chances parecen más remotas en Qatar.“Es ahorita aprovechar momentos, oportunidades, y después aprovechar y hacer lo mismo. Mi mayor ejemplo que tengo es (Gianlugi) Buffon, el mejor portero de la historia, todavía 39 años y sigue siendo el número uno. Para mí es uno de los porteros a quienes hay que tomar como ejemplo, así que no hay límite”, comentó.

