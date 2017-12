Se viene lo mejor

El equipo de basquetbol varonil de UTEP tendrá esta noche reciben esta noche a los Mean Green de North Texas en el Don Haskins Center, a partir de las 7:00 pm, con lo que se da inicio a los partidos de la Conferencia USA.Esta temporada los juegos de la liga empezaron un poco antes de lo acostumbrado, pero lo que lo Mineros buscarán es dejar atrás su marca de 5-7 en juegos fuera de conferencia y empezar desde cero.‘Realmente los juegos de conferencia de basquetbol colegial en todo el país, son un momento emocionante y todo el mundo está tratando de hacer ese cambio que los lleve al Torneo de la NCAA’, dijo el entrenador interino de UTEP, Phil Johnson. ‘Todo comienza en los juegos de conferencia. Todos juegan un poco mejor, todos juegan un poco más fuerte y más duro, y cada juego es muy significativo. Este año comenzamos de inmediato con un equipo realmente bueno de North Texas que tenía una oportunidad real de ganar en Georgetown y jugó muy bien, y derrotó a un muy buen equipo de San Diego la otra noche. Están mostrando signos de ser probablemente el mejor equipo de North Texas que he visto desde que he estado aquí.’North Texas es entrenado por Grant McCasland, que condujo a Arkansas State a una marca de 20-12 (11-7 Conferencia Sun Belt) en su única temporada anterior como entrenador en jefe de División I en 2016-17.McCasland también fue el entrenador de Midland College (2004-09) y de Midwestern State en la División II (2009-11), y asistente en Baylor (2011-16). Los Mean Green terminaron 7-6 en juego fuera de la conferencia (6-1 local, 1-5 de visitante).North Texas ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos, incluyendo un triunfo en tiempo extra, 86-83, en San Diego el 16 de diciembre.El guardia sophomore Roosevelt Smart, transferido de New Mexico JC, promedia 17.6 puntos por partido, y es el líder anotador del equipo. Él es uno de cinco jugadores de los Mean Green con promedios de puntuación de doble dígito, uniéndose al guardia sophomore Ryan Woolridge (13.5 ppj), al delantero senior Shane Temara (11.2 ppj), al guardia sophorme A.J. Lawson (10.8 ppj) y al guardia novato Umoja Gibson (10.5 ppp). Smart es el líder de la liga en porcentaje de tiros libres (.922) y triples por juego (3.2).

