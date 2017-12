La edición 17 de la carrera de Campeonato en Sunland Park, marca el mega fin de semana de Año Nuevo, siendo la undécima competencia del domingo en una distancia de 440 yardas. Jessies First Down ha estado prácticamente imparable todo el año y es una amenaza principal para repetir como el cuarto de milla Campeón del Mundo de 2017.El hijo de FDD Dynasty sumó tres victorias consecutivas, en el Campeonato Zia Park (G1) para cuartos de milla con bolsa de 150 mil dólares, en el Downs con bolsa de 250 mdd en el Campeonato de Otoño de Albuquerque, y en el All American Gold Cup (G1), con bolsa de 200 md, donde venció a Zooming Effortlessly.Su única derrota en este año fue en un final de fotografía con Zooming Effortlessly en el Remington Park Invitational Championship (G1) en junio pasado. Jessies First Down ha ganado cinco de seis carreras en el 2016. Su inmaculado récord es de 15 victorias, 11 segundos lugares y un tercero en 33 inicios con ganancias de un millón de dólares.Jessies First Down venció a Zoomin Effortlessly por una nariz en la carrera de Campeonato del año pasado en Sunland Park. Él es el orgullo del propietario Ted Abrams y podría pasar a la historia como uno de los mejores caballos de cuarto de milla de todos los tiempos. Rodrigo Vallejo es su jockey habitual para el entrenador Jimmy Padgett II.La décima carrera del domingo es el Campeonato Juvenil de Invierno en Sunland Park con bolsa de 200 mil dólares en una distancia de 400 yardas. La yegua Apollitical Brooke lidera el grupo de novatos y viene de una victoria en el Campeonato Juvenil Suroeste con bolsa de de 200 mil dólares en Zia Park.El entrenador Ruben Leyba, Jr. ensillará a la hija del padre de los ganadores de dinero, Apollitical Jess, en 2017 para los propietarios Samantha y Lilly Leyba.El ganador del West Texas Futurity 2017, Suenos Dineros, también está en la competencia. El hijo de Bodacious Dash, compite para el propietario Victor Lozano y el entrenador José Luis Muela. Esgar Ramirez montará al tres veces ganador de 135 mil 623 dólares.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.