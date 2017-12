Vitaly Mutko, un viceprimer ministro ruso acosado por denuncias de participación en el programa de dopaje ruso, dijo el miércoles que renunciará como jefe del Comité Organizador Local del Mundial 2018.Su intención aparentemente es tratar de paliar las críticas internacionales cuando Rusia se prepara para ser sede del Mundial el año entrante.Mutko, quien conserva su puesto en el gobierno, dijo a las agencias noticiosas rusas que lo reemplazará otro miembro del comité, Alexei Sorokin.La FIFA agradeció a Mutko su "invalorable aporte a los preparativos para la competencia hasta el momento".Añadió en un comunicado que "seguirá trabajando en estrecha colaboración con el COL bajo su nueva conducción, así como con el gobierno ruso, la Unión Rusa de Fútbol y las ciudades sede con el fin de realizar un evento excepcional en junio y julio".El torneo comienza el 14 de junio y finaliza el 15 de julio.Los organizadores rusos "lamentaron profundamente" la decisión de Mutko y destacaron en un comunicado que "el cambio en la conducción del Comité Organizador Local Rusia 2018 no afectará los preparativos de la Copa del Mundo FIFA 2018".Dijeron que Mutko tiene una función que cumplir en los preparativos."Dados sus deberes como miembro del gobierno federal de Rusia, el viceprimer ministro Mutko seguirá supervisando los preparativos de las regiones y a la vez coordinando la construcción de la infraestructura necesaria", dijeron los organizadores. "Nuestro objetivo no ha cambiado: ser la sede del torneo en el mejor nivel organizativo para fanáticos y participantes".Hace dos días, Mutko dijo que suspendería sus actividades como presidente de la Unión Rusa de Fútbol.Investigadores de la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico Internacional denunciaron que Mutko, ministro de Deportes durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi, participó de un programa de dopaje patrocinado por el estado en esos juegos. Él ha rechazo enérgicamente las acusaciones.Aunque no lo acusó de participar personalmente en el dopaje, el COI expulsó a Mutko de por vida al afirmar que él y su ministerio fueron responsables de la violación de las normas antidopaje.Mutko dijo el miércoles que ha apelado su expulsión de las Olimpíadas ante la Corte Arbitral del Deporte.

