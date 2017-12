Ya tienen calendario de Copa

Sembrado en el Grupo 5, junto a Lobos BUAP y Pumas de la UNAM, el equipo de Bravos de Juárez iniciará su camino en la Copa MX del Clausura 2018 el próximo miércoles 10 de enero.En esa jornada uno, dentro del quinto pelotón, la escuadra fronteriza recibe a Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.Para la jornada dos, señalada en el calendario de partidos por parte de la Federación Mexicana de Futbol, para desarrollarse el 16 y 17 de enero, el conjunto juarense no verá actividad, ya que se enfrentarán sus dos rivales de grupo. Lobos recibirá en el Universitario a los Pumas.Bravos vuelve a la acción en el torneo copero, en la fecha tres, cuando visite a los felinos en el Olímpico Universitario, el miércoles 24 del mismo mes.En la jornada cuatro Bravos tendrán que pagarle la visita a Lobos, el miércoles 7 de febrero, a partir de las 19:00 horas.Para la quinta fecha se dará el segundo enfrentamiento entre Pumas y los de la BUAP, por lo que el equipo fronterizo no tendrá actividad en este certamen.Cierra el rol regular en la jornada seis, el miércoles 28 de febrero, en la que recibe a los Pumas universitarios, a las 19:30 horas.El 6 y 7 de marzo se darán las confrontaciones de la fase de octavos de final. A esta instancia calificarán el primer lugar de cada uno de los nueve grupos y los mejores siete segundos lugares, teniendo así a los 16 clubes.Estos equipos se ubicarán en la llave de acuerdo con su posición en la tabla general de clasificación.En cada una de las fases de clasificación (octavos de final, cuartos de final, semifinal y final) los equipos se enfrentarán a un solo partido resultando vencedor el que anote mayor número de goles en el tiempo reglamentario de juego.En caso de empate en goles o que no se haya anotado ninguno, para decidir al ganador del encuentro se procederá a ejecutar series de penales.Los estadios en donde se llevarán a cabo los partidos de la fase final se definirán de acuerdo con la mejor posición en la tabla general de clasificación, sin importar la división a la que pertenezcan los clubes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.