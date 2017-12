Flowery Branch, Georgia— Los Halcones se encuentran en lo que el entrenador Dan Quinn se refirió ayer como “un círculo vicioso de frustración, coraje y motivación” tras la derrota plagada de errores de la semana pasada en Nueva Orleans.La motivación les llegó esta semana, debido a que a pesar de la derrota de 23-13 ante los Santos, los Halcones podrían asegurar un lugar en los playoffs si vencen a Carolina el domingo.Los Halcones podrían perder ante las Panteras y aún llegar a los playoffs si Seattle pierde ante Arizona. Este escenario aparentemente no había sido discutido en las reuniones del equipo, ya que algunos jugadores dicen que el único camino para Atlanta para entrar a los playoffs es venciendo a Carolina.“Nuestra situación es que si ganamos estamos adentro, si no, entonces nos vamos a casa”, dijo el tacle defensivo Grady Jarrett. “Así de sencillo son las cosas”.El ala defensiva, Takk McKinley, hizo un puntual análisis de los playoffs al decir que, “Si ganamos, vamos a los playoffs. Si perdemos, quedaremos fuera”.Incluso el mariscal Matt Ryan comparó el partido de casa contra las Panteras a un partido de eliminación en la postemporada.“Esto es como si estuviéramos en los playoffs, por lo que básicamente para nosotros los playoffs ya comenzaron, y si ganamos seguiremos jugando”, dijo Ryan. “Es divertido ser parte de ello. Como competidores, ahí es a donde se quiere llegar a estas alturas del año”.Ryan reconoció que los jugadores entienden que los Halcones podrían regresar a los playoffs incluso con una derrota.“Obviamente conocemos bien la situación, pero no vamos a depender de nadie más”, dijo. “Nosotros tenemos que encargarnos de nuestros propios asuntos”.Pero los Halcones, por la mayor parte del tiempo, no pudieron hacerse cargo de sus propios asuntos la semana pasada.Devonta Freeman perdió un balón suelto tras una intercepción de Deion Jones que le dio a Atlanta la posesión del ovoide en la yarda dos de los Santos. Freeman también fue detenido en una cuarta oportunidad en la yarda uno de los Santos en el último periodo. A los Halcones les marcaron 10 castigos que les costaron hasta 91 yardas, y dejaron caer pases muy importantes, al mismo tiempo que sólo llegaron a convertir dos de 13 terceras oportunidades en primeras.No fue el tipo de actuación que Atlanta necesitaba cuando aún tenía la oportunidad de ganar el título de la NFC del Sur. Ahora a los Halcones les queda una última oportunidad para hacerse cargo de su propio destino en los playoffs.Los Halcones aún tienen esperanzas de poder competir en los playoffs de la NFC, donde no hay un equipo que sobresalga como favorito, y lograr estar de vuelta en el Super Bowl.“Hubo algunas cosas que resultaron ser un obstáculo para nosotros, pero eso no tiene nada que ver con lo que viene esta semana”, dijo Ryan. “Sólo significa que hemos quedado en la posición en la que estamos ahora. Creemos saber que somos capaces de jugar nuestro mejor futbol y ahora sólo tenemos que salir al campo de juego y hacer nuestro trabajo”.

