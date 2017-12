Olvida Mbappé idolatría a CR7

París, Francia— En una entrevista para el diario Marca, el delantero francés del París Saint Germain, Kylian Mbappé, aceptó que de niño idolatraba a Cristiano Ronaldo, pero que eso lo dejó atrás y dijo que enfrentarán al Real Madrid en los Octavos de la Champions League con la idea de vencerlos.“Sí, claro, (Cristiano) es un ídolo de mi infancia y fue bonito conocerle cuando visité Valdebebas. Pero yo soy un competidor, y una persona competitiva lo que quiere es ganar, ganar y ganar. Así que poco importa quién esté enfrente nuestra, lo que queremos es ganar. Le adoré cuando era pequeño, pero eso se acabó. Ahora voy al Bernabéu a jugar y a ganar.“Hay que respetar a todos los equipos, pero cuando lleguemos al Bernabéu no habrá más respeto. Se trata de mostrar nuestra calidad.El atacante de 19 años cree que dicha serie es una Final adelantada y que les puede servir para mandar un mensaje al mundo del futbol.“Somos dos de los mejores equipos del mundo. Bueno, el Madrid es el mejor equipo del mundo, han ganado dos Champions seguidas y nosotros estamos creciendo. Creo que va a ser una gran eliminatoria y vamos a ir al Bernabéu para clasificarnos. “Es especial porque son octavos, un partido muy importante. Sabemos que en el Bernabéu podemos mandar un mensaje al mundo. Es un partido que puede marcar nuestra historia ante el vigente campeón y estamos todos muy motivados”, indicó.El francés también aceptó que hubo pláticas para fichar con el cuadro merengue, pero que prefirió irse al PSG porque es el equipo de su ciudad.“Hubo muchos rumores de traspaso, es cierto que hablamos, pero creo que eso es ahora pasado para mí y creo que para el Real Madrid. Ahora juego en el PSG y voy a defender estos colores al ciento por ciento.“El PSG es el equipo de mi ciudad, es como si un niño madrileño del Madrid tiene la oportunidad de jugar en su equipo y se va a otra parte, a otro país. No, no, yo quería jugar en el PSG y estoy muy contento por ahora de cómo se están sucediendo las cosas”, declaró.

