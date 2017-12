Quiere Luis Salazar reafirmarse en la cima

“Todos quieren la cabeza del campeón mundial, entonces, no te dejes”, le dijo el entrenador Óscar Salazar a Luis Salazar, quien el 25 de agosto anterior, en Sharm El-Sheikh, Egipto, obtuvo medalla de oro en el Campeonato Mundial de Cadetes (12 a 14 años), en Menos de 33 kilogramos.Con el consejo del medallista de plata en ‘Atenas 2004’, en Menos de 58 kilogramos, después del éxito en Egipto, Luis ganó oro en un evento en esta ciudad, así como el Abierto Internacional de Taekwondo de las Mejores Escuelas, en Irapuato, Guanajuato.Finalizó el 2017 con una presea dorada en el Campeonato Nacional de Taekwondo, en Monterrey, Nuevo León, en noviembre.En dichos torneos, el monarca mundial, de 13 años y 1.51 metros, sintió en sus oponentes ese deseo de vencerlo, dado su estatus de número uno del orbe.“Muchos niños sí quieren pegarme, a otros sí les da miedito”, comentó.En una división distinta (37 kilogramos), Salazar Márquez está dispuesto a iniciar un nuevo ciclo y, a recorrer, otra vez, un largo camino en el área de combate, ya sea en torneos, como en concentraciones con la selección nacional.De entrada, enfoca su mente en el prestigioso Abierto de los Estados Unidos, donde tratará de revalidar la corona que obtuvo en enero pasado.“Ahorita, nada más seguir entrenando. Hasta enero, finales de enero tengo el US Open nuevamente y ya de ahí, las Olimpiadas Nacionales y uno que otro abierto”, declaró.Designado Talento Deportivo a nivel municipal, Luis espera también un llamado de la selección nacional, el mes entrante.Con el deseo de cumplir un 2018 tan exitoso como el año que culmina, el artemarcialista local continuará con sus entrenamientos y con la misma estrategia de combate que trabaja con el coach Mario Romero.“Nada más seguir dando todos los frutos, así como he venido todo el 2017, nacional, US Open”, apuntó.Para el 2019, Luis comentó que alista el brinco a la categoría Juvenil (14 a 18 años), en la que también quiere representar a México en justas de talla internacional como los Juegos Olímpicos de la Juventud.Mientras la hora de retomar su equipo y de regresar al tatami, llegan, el joven atleta celebra la Navidad en casa, en compañía de la familia y como regalo sólo pidió amor, salud y armonía en su hogar.

