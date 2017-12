Dejan Ochoa y Standard Lieja ir los puntos

Cortrique, Bélgica— El equipo de Standard de Lieja, con el portero mexicano Guillermo Ochoa, cerró el 2017 con una derrota de 2-1 contra Kortrijk, en actividad de la jornada 21 de la Pro League de Bélgica.Los últimos minutos del encuentro fueron para el olvido en el cuadro visitante ya que de tener la ventaja de 1-0 y probablemente el juego controlado, todo se le salió de las manos y perdió en la cancha del Guldensporenstadion.Standard se quedó con 10 elementos por la expulsión del nigeriano Uche Agbo, quien recibió la segunda tarjeta amarilla a los 42 minutos, lo que provocó una fuerte reclamación de los jugadores con el silbante al considerar que no era falta.No obstante, los Rouches tomaron ventaja en el complemento por conducto del rumano Razvan Marin, al minuto 65, quien cobró el penal para el 1-0. El portugués Orlando Sá, quien había fallado los últimos disparos desde los once pasos prefirió ceder la oportunidad.“Memo” Ochoa y compañía aguantaron la presión del rival en la mayor parte del partido, incluso el mexicano no fue exigido al máximo y a pesar de las malas condiciones de la cancha cumplió.Pero al minuto 83 llegó el autogol de Luis Cavanda y en el tiempo añadido, al 93, Jeremy Perbet venció al guardameta jalisciense para que en un despiste el local Kortrijk se hiciera de la victoria por 2-1.Un fuerte golpe para Ochoa Magaña y Standard de Lieja que una vez más dejaron escapar una oportunidad de meterse a los primeros seis puestos de la clasificación que permite luchar por el título de la Pro League y por las competiciones europeas.Standard se estancó con 26 unidades, mismas a las que llegó su rival de este miércoles, en lo que fue el último compromiso de ambos en este 2017.

