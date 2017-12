Le fallan 'gallos' a Juan C. Osorio

Ciudad de México— Juan Carlos Osorio se entusiasmaba con ver en el año 2018 al menos a 18 mexicanos compitiendo en Europa de cara al Mundial.La realidad es que de no moverse más el mercado, apenas 12 seleccionados del Tricolor jugarán en el futbol del Viejo Continente cuando arranque la Copa del Mundo.Durante el Foro Grupo REFORMA en marzo, el técnico de la Selección Mexicana candidateó a Hirving Lozano, Jürgen Damm, Orbelín Pineda, Néstor Araujo y Jesús Molina para dar el salto de calidad durante la Copa Confederaciones y seducir a algún club de Europa.El técnico reconoció que entre más mexicanos estuvieran en las mejores Ligas, mayor sería la posibilidad de trascender en Rusia 2018.Sólo El “Chucky” cumplió los deseos del técnico.Lo que es peor, Jonathan dos Santos y ahora Carlos Vela le dieron la espalda al futbol europeo, tentados por la buena calidad de vida y el plus económico que supone jugar en la Major League Soccer, de Estados Unidos.Mientras Lozano la rompe en Holanda con el PSV Eindhoven e incluso los aficionados le cantan el “Cielito Lindo”, la suerte de los otros cuatro candidatos es contrastante.Néstor Araujo aún es pilar de Santos, pero el club tuvo una de las peores temporadas de su historia.La baja de juego de Orbelín Pineda fue tan pronunciada que de ser el orquestador de las Chivas campeonas ahora sólo jugó 963 minutos de mil 530 posibles.Jesús Molina ya no ha sido considerado al Tri “A” por Osorio y apenas inició en seis de los 23 partidos del Monterrey.Jürgen Damm vive un escenario similar con los Tigres al acumular 841 minutos de 2 mil 70 posibles, es decir el 40.6 por ciento.El sueño europeo luce más lejos que nunca.LOS ‘NO EUROPEOS’JesúsMolinaEl mediocentro de Rayados quiere retomar su nivel para regresar al Tri: “Lo que me venía dando esa convocatoria era la constancia que tuve en Santos dos años, el primer semestre en Rayados, y ahora después de la Copa Oro llegué con una pequeña lesión y me costó retomar la titularidad, pero mantengo la ilusión”, dijo Molina a Cancha.Orbelín PinedaEl volante interior vivió un torneo tan amargo como el de Chivas, y eso repercutió en sus convocatorias: “Es algo difícil y complicado, de venir de ser campeón y después no clasificar ni en Copa ni en Liga es algo difícil, yo sigo trabajando para poder estar en la Selección Mexicana, para estar en el Mundial 2018, es mi gran sueño y mi gran meta”, mencionó Orbelín a CANCHA.Jürgen DammEl jugador de Tigres es uno de los futbolistas más rápidos y esa es una gran ventaja con Osorio como técnico, pero perdió tantos bonos que sólo fue a la Confederaciones por la baja del “Tecatito” Corona.Néstor AraujoDe bajo perfil, el futbolista del Santos ha sido uno de los más constantes tanto en su club como en el Tri en donde la baja de juego de Héctor Moreno y la inconstancia de Diego Reyes obran en su favor para que pueda ser llamado al Mundial de Rusia.Hirving LozanoEl “Chucky” se cuece aparte. No sólo emigró a Europa, sino que la está rompiendo con el PSV Eindhoven al sumar ya 11 goles en la Eredivisie y 2 más en la Copa. De seguir así no tarda en emigrar a un cuadro más competitivo.