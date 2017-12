Se escapa Moss y da triunfo a Utah

Dallas— Zach Moss recibió un pase en tercera oportunidad y rápidamente irrumpió a través de un hueco en la línea en medio campo para para anotar.Utah logró otra victoria de Tazón.Ayer, Moss corrió para 150 yardas, incluyendo otra jugada de 58 yardas, que ha sido una larga en su carrera, para anotar en la jugada inicial de Utes en el Tazón Dallas, consiguiendo una victoria por marcador de 30-14 sobre West Virginia.Actualmente, tienen un récord de 11-1 en partidos de la postemporada bajo la dirección de Kyle Whittingham, quien igualó a Nick Saban de Alabama en cuanto al mayor número de victorias en un Tazón que haya logrado un entrenador en funciones.“Él sabe cómo entrenar al equipo y siempre termina bien el año”, comentó Tyler Huntley, el mariscal de Utah, quien cursa el segundo año universitario.Huntley anotó en dos ocasiones, con dos lanzamientos de 2 yardas, consiguiendo aventajar en el marcador y ganar su quinto tazón consecutivo después que Moss logró colarse hacia la zona de anotación en un día frío y lluvioso en el Estadio del Tazón de Algodón.“Fue muy importante para nosotros iniciar con una gran jugada y establecer el ritmo del partido”, comentó Moss, quien al igual que Huntley, le quedan dos temporadas con los Utes, que tienen un récord de 7-6.West Virginia, con marca de 7-6, concluyó la temporada con su tercera derrota seguida.Los Mountaineers sólo acumularon 153 yardas en total sin el mariscal Will Grier, quien estudia el penúltimo año universitario, debido a que se fracturó un dedo el 18 de noviembre y sin Justin Crawford, quien logró 1 mil yardas de acarreos, actualmente cursa el último año en la universidad y no jugó el tazón para prepararse para el Draft de la NFL.“Fue una derrota decepcionante que dio por terminada una temporada decepcionante”, comentó Dana Holgorsen, entrenador de los Mountaineers.“Ustedes nunca me han escuchado usarlo como una excusa. Si uno pierde, necesita jugadores que jueguen a un alto nivel y eso es lo importante”.El debut de Whittingham como entrenador en jefe fue una victoria en el Tazón Victoria al final de la temporada del 2004.Tazón Quick laneDuke 36, Northern Illinois 14Detroit— Daniel Jones lanzó para dos anotaciones y corrió para otra más, para que Duke derrotara ayer a Northern Illinois por marcador de 36-14 en el Tazón Quick Lane.Jones concluyó con 338 yardas ofensivas, mientras que Shaun Wilson y Brittain Brown aportaron más anotaciones para Duke, que tiene un récord de 7-6.Marcus Childers lanzó para 234 yardas y realizó una anotación para Northern Illinois, con marca de 8-5.Los Blue Devils consiguieron aventajar en el marcador por 14-0 en el primer período, consiguiendo anotaciones después de un fallido despeje del balón de Northern Illinois en la cuarta oportunidad para anotar y 18 desde su propia yarda 11.Los Huskies lograron dos primeras oportunidades para anotar y 46 yardas en ese período, sin embargo, empataron el partido con dos anotaciones en los primeros 2:38 minutos del segundo período.Duke consiguió una ventaja en el marcador por 26-14 con dos anotaciones antes del medio tiempo.Jones perdió el balón en la primera posesión de la segunda mitad, aunque Northern Illinois lo entregó después de un fallido gol de campo.Excepto al inicio del segundo período, en donde perdieron el enfoque defensivo en posesiones seguidas, los Blue Devils mantuvieron completamente el control.Los Huskies se recuperaron de un desastroso despeje en el primer período para mantenerse a flote en el partido, pero no pudieron superar a Duke ni defensiva ni ofensivamente.

